A DEAC férfi futsalcsapata hétfő este 19 órától megkezdi a szereplését a Magyar Kupa mostani kiírásában. Tihanyi Csaba együttese a harmadosztályú NNC Frogs Futsal Clubbal csap össze Lajosmizsén. A „békák” már az első fordulóban érdekeltek voltak, ekkor a Lurkó Focimánia FK otthonában 7-1-re diadalmaskodtak. A fölényes sikerből Galambos Ádám három, míg Dobosi Zsolt két góllal vette ki a részét. A továbbjutás a második körben is egy meccsen dől el, a versenykiírás értelmében döntetlen esetén az alacsonyabb osztályban érdekelt gárda folytathatja a szereplését – olvasható a deac.hu-n.

– Nem sok információval rendelkezünk az ellenfélről, ennek ellenére megadjuk neki a kellő tiszteletet – mondta a klubhonlapnak Tihanyi Csaba vezetőedző. – Korábban már többször hangsúlyoztam, hogy minden meccsen a győzelem a célunk, így természetesen most is csak a továbbjutás elfogadható. A hírek szerint telt ház lesz a csarnokban, vagyis a remek hangulat garantált. Akadnak sérüléssel és betegséggel bajlódó játékosaink, ezért elképzelhető, hogy nem tudunk teljes kerettel kiállni. Hasznosnak ígérkezik ez a találkozó, mivel az alapszakasz hajrája előtt téthelyzetben nyílik lehetőségünk a gyakorlásra. Jó kérdés, hogy meddig juthatunk a kupában, ugyanis sok függ a sorsolástól. Azt sem szabad elfelejteni, hogy az előző hónapokban már megmutattuk, hogy ellenünk senki sem mehet biztosra, bár ez fordítva is igaz. A kisebb pihenőt követően ezen a héten kezdtünk el újra edzeni. Az első két tréninget nagy intenzitás jellemezte, míg most már főleg a taktikai elemekre összpontosítunk. A fiúk munkamorálját nem kritizálhatom, bár a hozzáállásukkal ezt megelőzően sem volt gond – nyilatkozta Tihanyi Csaba.

A DEAC játékosai remekül zárták a 2023-as évet, hiszen december 21-én 5-0-ra nyertek a Nyírbátor elleni sorsdöntő meccsen.

– Valóban szép sikerrel örvendeztettük meg a szurkolóinkat, az összecsapást követően nagyon büszke voltam a srácokra. Ha jól számoltam, a harmadik gólunkat tizenhárom passz előzte meg, ami önmagáért beszél. Bízom benne, hogy ebből a meccsből sok önbizalmat merítünk. El kell hinniük a játékosaimnak, hogy többre képesek annál, amit gondolnak magukról – zárta mondandóját Tihanyi Csaba.