A felsőházba igyekvő DEAC férfi futsalcsapata hétfő este Veszprémben vizitált. A találkozó előtt az egyetemisták házi gólkirálya, Tóth Attila nem véletlenül mondta azt, hogy a csapatok nem nyerni járnak a Március 15. úti Sportcsarnokba, hiszen a bakonyiak hazai környezetben még nem kaptak ki ebben az idényben – írja a klub honlapja.

Nem találták az ellenszert

A deac.hu beszámolója alapján az első félidőben nem úgy tűnt, hogy megszakad a Veszprém pazar szériája, mivel előbb Tatai József gólpasszából Gerencsér Antal profitált a negyedik percben, majd a tizenhatodik percben Tatai vette be Faragó Ádám kapuját. Összességében ebben a játékrészben főleg a házigazdák akarata érvényesült, így nem lehet azt állítani, hogy érdemtelenül vezetett a szünetben két találattal. Főleg Faragónak köszönhető az, hogy nem lett nagyobb különbség a felek között, mivel a cerberus több alkalommal is nagy hárítást mutatott be.

Fordult a kocka

A pihenőt követően először Thiago dolgoztatta meg Spandler Mátyást, aki kitolta a brazil légiós életerős átlövését. Nem sokkal később a veszprémi kapuvédő Tóth Attila kísérletét már nem tudta védeni, így a debreceniek szépítettek. A fehér-feketék előtt folytatásban is akadtak nagy lehetőségek, de Spandler állta a sarat. Aztán a 28. minutumban Nagy Bence megvillant, ezzel pedig 2–2-re módosult az állás. A vendégek elkapták a fonalat, ezt támasztja alá, hogy Thiago berúgása után Harmati Tamás kapásból tüzelt a hazai kapuba a 29. percben. Ezt követően Tóth Attila járt közel a duplázáshoz, de a kapufa megtréfálta. A hajdúságiak gólvágója nem tudta meglőni második találatát, bezzeg a másik oldalon ez összejött Gerencsérnek a 38. minutumban.

A hajrában mindkét csapatnak akadt még lehetősége, elég csak Fridrich Dávid kapufájára gondolni, míg a DEAC-tól Tóth egy ígéretes centerezéséről éppen hogy lemaradt, így a 3–3-as döntetlennel zárult a mérkőzés.

A Debreceni Egyetem csapata pénteken az újonc Pécset látja vendégül a DESOK-ban, az ütközet 18.30-kor kezdődik.