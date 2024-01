Valkusz Máté és Gálfi Dalma után Bondár Anna is sikerrel vette a selejtező első fordulóját az ausztrál nyílt teniszbajnokságon. A világranglistán elfoglalt helyezések alapján előzetesen úgy tűnt, a kvalifikáció 11. kiemeltjeként a Hajdúszoboszlói SE teniszezőjének lehet a legkönnyebb dolga a kedden pályára lépő magyarok közül. Riválisa, a 38 éves tajvani Hszie Szu-vej egyesben karrierje legjobbjaként 23. helyen is állt még 2013-ban, jelenleg viszont csak a 712. és az utóbbi években már leginkább párosban ért el kiemelkedő eredményeket, tavaly a Roland Garroson és Wimbledonban is diadalmaskodott.

A mérkőzés ugyanakkor egyáltalán nem volt sima, az első játszmában 3:3 után a tajvani el tudta nyerni ellenfele adogatását, majd 5:4-es vezetésénél a szettért adogathatott. Bondár ekkor azonban megrázta magát, egyenlített, később pedig a rövidítést összességében simán nyerte. A második szett első játékában Bondár Annának három bréklabdája is volt, de egyiket sem tudta kihasználni, egészen 4:4-ig mindkét játékos könnyedén nyerte saját adogatását.

A végjátékban aztán ismét a magyar teniszező koncentrált jobban, elnyerte a tajvani szerváját, majd a sajátjánál második meccslabdáját kihasználva lezárta az 1 óra 37 perces összecsapást.

A főtáblára jutáshoz három meccset kell nyerni.