Több mint egy hónapja nem léptek pályára az akadémisták az NB I/B-ben. 2024-ben először az Eszterházy SC együttesével nézett farkasszemet Győrvári Viktor csapata.

– Az első találatot a vendégek szerezték, ám ez nem bizonyult jó ómennek. Három debreceni találat következett, a hetedik percben Varga Katalin lövése után már 3–1-re vezettünk, ám ezek után a Heves megyeiek lőttek hármat. Tóth Rebeka egyenlített, és innentől kezdve már nem tudta visszavenni a vezetést a fekete mezes vendégcsapat. Felszabadultan, okosan kézilabdáztak a mieink, Csamangó Lili átlövésével már 10–6-ra vezettünk a 23. percben. Jól működött a védekezés, illetve a kapuban Lakatos Réka szép védéseket mutatott be, több egri játékost is szinte megbabonázva! Az első félidő további részében még sikerült növelni a fórt, öröm volt nézni a csapat játékát. Hétgólos előnnyel fordultunk, Kiss Csenge találataival sikerült tovább is növelni ezt a különbséget. A játék minden elemében többet nyújtottak

Győrvári Viktor tanítványai, akik látható módon élvezték a játékot. Sikerült alkalmazkodni az ellenfél nyitott védekezéséhez, 7–6 elleni játékához is, az idő múlásával egyre inkább úgy tűnt, ezen a délutánon otthon tartjuk a két pontot! A mindössze 17 éves Varga Katalin ötödik találatával a vége előtt 12 perccel nyolc góllal vezettünk, több esetben is szinte lehetetlennek tűnő labdát szereztünk meg, tényleg jól játszottak a mieink!

Az utolsó percekben nem sikerültek jól a támadások, Lakatos Réka továbbra is kiválóan teljesített, így alig csökkent az előny. A csapat mentalitása végig kiváló volt, több olyan momentuma is volt a mérkőzésnek, amelyből komolyan lehet építeni a következő mérkőzésekre is! Ötgólos siker a vége, akadémistáink nagyon megérdemelten gyűjtötték be a két pontot a stabil középmezőnyhöz tartozó Eszterházy SC ellen – írták a klub honlapján.