A Hajdúdorogi Darts Club múlt hétvégén rendezte utolsó, 2023-as évi versenyét, mely a jótékonyság jegyében zajlott. Az egyesület az esemény bevételével a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány támogatását tűzte ki célul – olvasható a HDC közösségi oldalán.

Az alapítvány részéről Béresné Gurbán Júlia biztosított teljes együttműködést a dartsosokkal. A klub köszönetet mondott Szűcs Lászlónak, a Délibáb Szse Darts Klub vezetőjének is, aki egy Berettyóújfaluban szervezett verseny befolyt összegét adta át. A Golden Bulls Darts Klub is segített, és még a Fácánkakas Sportegyesület is adományozott. Egy nemes célért fogtak össze tehát a hajdú-bihari dartsosok, és összesen 302 ezer forintot gyűjtöttek.

A pénzbeli támogatások mellett a sportolók a Hajdúdorogi Nagy Szent Bazil Általános Iskola 1.a osztályának mindennapjaiba is örömet csempészett, és adtak át tömérdek édességet.

A hajdúdorogi dartsverseny végeredménye: 1. hely: Kovács Attila 2. hely: Kása Viktor 3. helyezettek: Serdült Ákos és Goron Gergő Legmagasabb kiszálló: Lakatos Miklós(154) Legtöbb 180: Vályi Attila (5 darab) "Lucky Looser": Boros Sándor