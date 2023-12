Csütörtök után szombaton is összecsapott Koszovóval a magyar férfi futsal-válogatott. Az előző meccshez képest egy játékossal bővült a magyar keret, Lux Gábor meggyógyult, így ő is Sergio Mullor Cabrera szövetségi kapitány rendelkezésére állt. A mérkőzés előtt Pál Patrikot köszöntötték, aki immár 50-szeres válogatottnak mondhatja magát.

A találkozó hasonlóképpen alakult, mint az előző. A koszovóiak hamar kihasználták a magyar hibákat, így hamar kétgólos hátrányba került az ezúttal is három – Rábl János, Nagy Imre, és Nagy Kevin – MVFC Berettyóújfalu futsalost felvonultató nemzeti csapat. Az első találat egy egyéni villanás után született, majd a másodiknál Alasztics jött előre, és egy labdavesztés után a vendégek kapusa egy tökéletes íveléssel talált az üresen maradt kapuba. Ezután is próbáltak kezdeményezni és helyzeteket kialakítani Rábl Jánosék, de nem tudták feltörni a koszovói védelmet.

Mentek előre a győzelemért

A fordulás után hamar sikerült megtörni a jeget egy szögletet követően, Rutai passzolt okosan a kapuba egy visszagurítást. A találat után éledeztek a remények, de hamar visszaállt a kétgólos különbség. Egy kapunk előtti oldalberúgás után szerencsésen pattant vissza a labda a koszovóiak elé, amit szépen kijátszottak, így újra kettő volt közte.

A gól kissé megfogta a hazai gárdát, de ahogy telt az idő, a magyar együttes átvette az irányítást, és a mezőnyfölény góllá érett: hét perc votl hátra, amikor Rutai harcolt ki egy hatméterest, amit Dróth értékesített magabiztosan.

A hajrában az egyenlítésért rohamozott a kapust is levivő válogatott. A nyomás meghozta az eredményt, két perccel a vége előtt egy végletekig kijátszott támadást Rutai fejezett be góllal. A mieink megpróbálták megszerezni a győztes gólt is, de ez elmaradt, így maradt a 3–3-as döntetlen – számolt be az MLSZ honlapja.

Jobb mentalitással

Két hasznos mérkőzésen van túl a válogatott, egy jó erőkből álló Koszovó ellen. Legközelebb január végén játszik újabb mérkőzést a magyar együttes.

– Jobban tetszett a teljesítményünk, mint a csütörtöki mérkőzésen, de igazán csak a meccs végére értünk el oda a mutatott játékban, ami valóban a saját szintünk.

A második félidőben már jó mentalitással játszottunk, és megérdemelten harcoltuk ki a döntetlent a jól játszó koszovói válogatott ellen.

Jövő év első felében folytatjuk a megkezdett munkát, hogy az Eb-selejtezőknek egy igazán ütőképes csapattal vághassunk neki – mondta a mérkőzés után Sergio Mullor szövetségi kapitány.