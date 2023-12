Húsz pontos nem várt vereséget szenvedett a DEAC kosárlabdacsapata a Tippmix Férfi NB I. A 12. fordulójában a Budapesti Honvéd vendégeként. A találkozó három negyeden keresztül teljesen nyílt volt, de az utolsó felvonásra teljesen összeesett Mócsánék játéka, melyet könyörtelenül megbüntetett a rekordbajnok.

Az Alba Fehérvár ellen aratott bravúrgyőzelmet követően a hat bajnoki óta nyeretlen Budapesti Honvéd otthonába látogatott a Debreceni Egyetem alakulata. Mindkét együttes új idegenlégióssal a keretében vágott neki az összecsapásnak, de hazai részről Wesson, míg a hajdúságiaktól Tadics is a kispadon kezdte a mérkőzést. A DEAC kezdte jobban a mérkőzést, de hiába húztak el az első percekben Buljevic, Edwin és Hőgye kosaraival, a hazaiak két hárompontossal egyenlítettek, Brown középtávolijával pedig a negyedik percben át is vették a vezetést (8–6). Drenovac fordított egy triplával és egy kettessel, de a kintről továbbra is nagyszerűen célzó fővárosiak újabb két távolival ismét magukhoz vették a vezetést. A negyed hajrájáig folytatódott a sorminta, percenként változott a vezető kiléte, ám a meglepően nagy iramú és relatíve sok pontot hozó első tíz perc végén végül a budapestiek koncentráltak jobban, Kopácsi és Brown kosaraival végül 22–19-el zárult a játékrész.

A rövidszünet után felcserélődtek a szerepek, a Honvéd inkább kettesekkel operált, míg a DEAC pontos távolikkal, Drenovac után Mócsán kétszer is eredményes volt kintről, ráadásul a másodikat faulttal együtt értékesítette (26–28).

A folytatásban az első félidőben 20(!) pontig jutó Brown lépett elő a vendéglátóktól, sorozatban szerzett tizenegy pontjára csak Buljevic tudott válaszolni egy közelivel és egy büntetővel, így a nagyszünethez közeledve meglépett a rekordbajnok (37–31). Nem hagyták annyiban a fehér-feketék, de a nagy hajrá és Mócsán harmadik hármasa ellenére is 39–36-os hazai előnnyel az öltözőbe a felek.

Önmaga árnyéka

A térfélcserét követően Wesson kettesére válaszolt Drenovac egy nehéz középtávolival, Buljevics zsákolása után pedig már csak egy volt közte. Filipovics, majd Brown napolta el a debreceni egyenlítést, de sokáig így sem kellett rá várni, a negyed felénél Drenovac hárompontosa és Buljevic büntetője után ismét egyenlő volt az állás (45–45). A vezetést azonban már nem sikerült átvennie a hajdúságiaknak, Hajdu két triplájával ismét hattal ment Honvéd, Andjelko Mandics időt is kért. Sikerült is rendezni a sorokat, az utolsó percbe érkezve két gyors kosárral újra látótávolságon belülre került a DEAC, ám a negyedet végül Brown hármasa zárta, így 56–51-el készülhettek a záró felvonásra a csapatok.

Az utolsó tíz perc kezdetén Williamson ”erősítette” az ötven százalék alatti büntetőzést két kihagyott egypontossal, Djokovics ziccere után pedig Tadics szerezte meg első debreceni pontjait egy betörés után.

A folytatásban is rengeteg ki nem kényszerített hiba jellemezte Mócsánék játékát, ráadásul az eladott labdák mellett a kidolgozott helyzetek is rendre kimaradtak, teljesen összeesett a támadójátékuk. Öt perccel a vége előtt Filipovics kettő plusz egyes akciójával kétszámjegyűre hízott a differencia, majd az extázisban játszó Brown „őrült meg” megint, ami gyakorlatilag le is zárta a mérkőzést (69–53). A hátralévő időben is önmaga árnyéka volt a DEAC, a lelkesen és jól játszó hazaiak pedig könyörtelenül megbüntették a cívisvárosi összeomlást, s végül megérdemelt, húszpontos sikert aratva törték meg rossz sorozatukat – tudósított az egyetemisták klubhonlapja.