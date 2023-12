Nem számít ritkának, hogy az NB I.-es edzők a bajnoki mérkőzések előtt amolyan udvariassági köröket futva méltatják a rivális kolléga munkáját és csapatát. Persze ennek lehet egy olyan célja is akár, hogy egy kellemetlenebb eredmény után lehessen hangoztatni: „Na, én megmondtam, jó csapattal szemben veszítettünk pontot!”

Legnagyobb tisztelet

Talán a kevés kivételek egyike Szabó István, a Kecskemét trénere, aki jellemzően valóban azt mondja el, amit gondol, így emiatt érdekes az, amit a Nemzeti Sport vasárnapi számában nyilatkozott.

Ahogy arról portálunkon is írtunk, a DVSC vasárnap 13.30-tól Kecskeméten zárja a 2023-as esztendőt, erről kérdezte a sportnapilap a ”hírös ”város csapatának edzőjét, aki nagyon megdicsérte a Lokit és szakvezetőjét, Szrdjan Blagojevicset.

– Abban bízom a stábommal, hogy akik szeretik Kecskeméten a labdarúgást és a csapatot, azok most is ott lesznek mögöttünk a lelátón – kezdte mondandóját Szabó István. – A játékosokkal együtt az összes tartalékunkat mozgósítjuk, ez a minimum, ami elvárható tőlünk az utolsó hazai meccsen, hiszen nagyon jólesik az a támogatás, amelyet folyamatosan kapunk. A Debrecen nagyon jó csapat, határozott futballfilozófiával, kitűnő edzővel.

Túlzás nélkül mondhatom, hogy Szrdjan Blagojevics újítóként érkezett a magyar bajnokságba, mert amit játszanak a hajdúságiak, az mindenki számára példaértékű.

Mondom ezt a legnagyobb tisztelettel, mert a DVSC fizikai téren és taktikailag is nagyon rendben volt legutóbb, s az MTK ellen is a balszerencsének tudható be a veresége. Eddig rendre kiváló meccseket játszottunk a piros-fehérek ellen, tavaly is három emlékezetes találkozót vívtunk. A most zajló bajnokság első összecsapásán volt egy jó félidőnk, de a másodikban azonnal kihasználta a hibáinkat a Loki, s kettő nullára nyert. Hazai pályán természetesen szeretnénk pontot, pontokat szerezni, motiváltnak érzem a csapatomat, éppen ezért bízom abban is, hogy nem okozunk csalódást. Kifogásokat most sem keresünk, csak az lebeg a szemünk előtt, hogy az idei utolsó mérkőzés után jó hangulatban köszönjünk el a szurkolóinktól – nyilatkozta.

A Kecskemét–DVSC bajnoki mérkőzés 13.30-kor (tv: M4 Sport) kezdődik a kecskeméti Széktói Stadionban. A mérkőzésen Zierkelbach Péter fújja a sípot, segítői Becséri Gergely és Rózsa Dávid lesznek.