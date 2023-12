A karácsony a szeretet ünnepe, ám a szokásokhoz hozzátartozik az ajándékozás is. A DVSC futballistái sem lehetnek kivételek, a klub által közzétett videóból kiderül, a játékosok és a stábtagok sem feledkeztek meg egymásról.

A meglepetések közül többek között kiderül, Dzsudzsák Balázs valami varázsitalt kaphatott, míg sokan feliratos pólókat, pulcsikat. Talán Varga Józsefé a legérdekesebb, hiszen a Vasutas klubikonját Szrdjan Blagojevics ajándékozta meg egy mágnestáblával. Ezek alapján nem elképzelhetetlen, hogy Józsika edzői babérokra tör. Azt pedig eddig is tudtuk, hogy a piros-fehérek védője, Mojzis jó erőben van, ám innentől egy Hulkos pólóban is riogathatja ellenfeleit. A futballistáknak most van ideje a regenerálódásra, ám hamarosan elkezdődik a téli felkészülési időszak.