A Secret Santa 2023 végeredménye Női: 1. LoL women 2. WhoHu 3. Bambi 4. Outsisterz 5. DEAC Freegirls spirit of the game díj: Bambi Férfi: 1. Meteor 2. DEAC Freebees 3. Outsitterz 4. Moskiddos 5. Dinomite 6. Mosquitos 7. Szakág 8. Le seppie 9. Cuz 10. Szufla spirit of the game díj: Moskiddos