Karácsonyi dalok nélkül ma már elképzelhetetlen lenne az egyik legszentebb ünnepünk. A régi klasszikusok mellett rengeteg fülbemászó zene szól neves jazz, pop, sőt akár rock előadóktól is. Ebben az időszakban legyünk a debreceni főtéren, akár máshol, gyakran felcsendülnek a dallamok, melyek gyakran közvetítenek szeretetről, békéről, örömről és önzetlenségről szóló üzeneteket. Ezek éneklése, vagy akár hallgatása összetartó erejű lehet, és erősítheti a családi vagy baráti kapcsolatokat.

A DVSC labdarúgóit is megkérdezték, hogy melyek a kedvenc karácsonyi dalaik, amelyről a klub Instagram oldalán egy rövid videót is láthatunk. Megyeri Balázs és Szécsi Márk az „All I Want For Christmas”-t említette, míg Stefan Loncsarnak egy montenegrói zene jutott eszébe. Bódi Ádám egyik karácsonyi szerzeményre sem tud nemet mondani, Bárány Donát pedig a háttérben, lejátszási listában szokta vegyesen hallgatni.