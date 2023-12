– A vendégek kezdték egyértelműen jobban a találkozó, a debreceniek sok hibával kézilabdáztak, nyolc perc alatt egyszer sikerült betalálni. Baranyi Dorottya szerezte meg a második gólt, majd nem sokkal később megsérült a bokája. Sajnos nem találtuk igazán a ritmust támadásban, sok volt a technikai hiba, eladott labda, Lakatos Réka többször is hárított, ennek ellenére húsz perc után 9-4-re vezettek a fővárosiak. Az utolsó percekben legalább támadásban megtaláltuk a jó megoldásokat, Kiss Csenge ziccerével egy gólra zárkóztunk, majd Véniger Kata szélről talált be a 29. percben, kialakítva a 9-11-es félidei eredményt – áll a klub közlésében.

A második játékrész elején újfent megléptek a budapestiek, ám ebben a periódusban sem potyogtak a gólok. Három-négygólos vendégelőny jellemezte ezt a szakaszt, sőt, a jól játszó, tavaly még debreceni akadémista Helm Boglárka találatával már öttel is vezetett a SZISE. Varga Katalin beállóból szerzett találatával kezdtünk zárkózni, az ezt követő percekben pedig elképesztő elszántság volt érezhető. Csamangó Lili szépített az 56. percben, így már csak egy gól volt a különbség. Nem sikerült egyenlíteni, jellemző volt a mieink akaratára, hogy egy ízben egy labdára ketten is robbantak, így az a helyzet odalett. A hajrát a vendégek bírták jobban, Helm Boglárka lövése eldöntötte a mérkőzést, győztek a budapestiek. Nagy energiákat mozgósítottak a debreceniek, a meccs egyes szakaszaiban jól is játszottak, ám nem sikerült átlendülni és megszerezni a vezetést a találkozón. Ez volt idén az utolsó, másodosztályú mérkőzés, januárban indul újra a sorozat.

A tények: