Nem várt könnyű összecsapás javarészt serdülő korú játékosokból álló debreceni akadémistákra, akik az NB II.-ben eddig kilenc mérkőzésen mindössze egyszer vereséget szenvedő, rutinos Borsod SK csapatát fogadták.

Már az első perctől nagy csata dúlt a pályán, mindkét fél keményen beleállt a mérkőzésbe. 4–1-re is vezetett már az ellenfél a harmadik perc végén, Keller Petra hetesével már a hetedikben egyenlítettek a hazaiak. A jobbszélső szép gólt szerzett egy-egyezés után, majd befelé cselezve is, a 17. percben egy gól volt az ellenfél előnye. A 24. percben Litschauer Nikol góljával átvette a vezetést a Debrecen először a mérkőzésen, Bengi Lili védéseivel pedig tartotta is előnyét. A hajrá nem sikerült jól, ám Vincze Viktória egy szép lövéssel egyenlített ki az utolsó másodpercekben!

Tudtak váltani

A második félidő elején is tartották a lépést a vendégekkel a fiatalok, Litschauer Nikol talált be háromszor is (egy ízben kettős emberhátrányban), Tóth Norina befordulása is gólt ért, így a 39. percben két góllal vezettek az akadémisták! Ekkor kicsit több hiba csúszott a támadásokba, a védekezés keménységével és harcosságával tudták ezt kompenzálni a cívisvárosiak. Zákányi Janka is eredményes volt egy váratlan átlövés után, ám a vendégek ismét egyenlíteni tudtak, sőt át is vették a vezetést. Az utolsó negyedórában tudott váltani a Borsod SK, négy góllal vezettek az 53. percben.

Nagy Borbála és Szürös Kinga vezetésével az utolsó percekig nagyot küzdöttek a debreceniek, ám a vendégek végül 31–28-ra nyerték meg ezt a mérkőzést.

Alighanem ez volt az egyik legnehezebb találkozója a bajnoki címért küzdő Borsod SK-nak, és ez a fiatalok érdeme volt! Erre a teljesítményre lehet építeni!