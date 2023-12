Az U17-es Bundesligában futballozó Andreas Böckinggel készített hosszabb interjút az nb1..hu. Az Arminia Bielefeldet erősítő játékosnak debreceni gyökerei vannak, a portál erről, a magyar válogatottról, valamint a klubcsapatában betöltött szerepéről is kérdezte őt.

Andreas Böcking

Forrás: arminia.de

A futballista elmondta, sportos családban született, a szülei kézilabdáztak, édesanyja, Böcking (Nagy) Katalin pedig tagja volt a debreceni bajokcsapatnak, és válogatott kapus volt. Viszont gyerekkorában Debrecenben nem találtak kézilabdás utánpótláscsapatot, ekkor döntött úgy, hogy a labdarúgás felé fordul.

A Loki Focisuliban, majd a DVSC Labdarúgó Akadémián szerzett élményeiről Böcking azt mondta, remek időszak volt, és még most is sok ottani baráttal tartja a kapcsolatot.

„Sok olyan dolgot tanultam, amelyet még ma is tudok használni. Jó edzőim voltak, szerettem a csapattársaimat és az edzéseket is. Mindig olyan gyerek voltam, aki többet akar dolgozni, ezért az apukámmal is edzettem külön minden második nap, hogy jobbá válhassak a társaimnál” – tette hozzá a fiatal tehetség, aki 2021-ben költözött Németországba, miután szülei új céget alapítottak ott. A Leverkusen is hívta próbajátékra, ami állítása szerint jól is sikerült, ám mivel kiemelt akadémián szeretett volna bizonyítani, előbb a Fortuna Kölnhöz, majd a Bielefeldhez igazolt.

Elmondása szerint utóbbi helyen jól érzi magát, irányító karakter a csapatában, minden hétvégén topklubok ellen futballoznak.

Debreceni iskolában is tanul

A játékos édesapja német, édesanyja pedig magyar, így, mint azt a portál is felvetette, megkeresés esetén Böcking akár választhatna is a két nemzeti csapat között. Mint mondta,

magyar válogatott szeretne lenni, és egyszer Dárdai Pál Herthájában is szívesen bemutatkozna.

A sportoló egyébként Németországban kezdte az iskolát, de a szüleivel úgy érezték, számára nem megfelelő az ottani oktatás, miközben távoktatásban Magyarországon is tanulhat. Most a debreceni Irinyi János Technikumba jár egy sportosztályba, vizsgázni a pedig a szünetekben jár haza.

A teljes beszélgetést ide kattintva olvashatják el.