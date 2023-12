Viszonylag aktív volt az elmúlt időszak a piros szupermini csapatunk számára, hiszen ameddig előző héten Jászberényben, úgy most Dunakeszin folytatták a tornasorozatot – írta a dhk.hu.

Ezúttal a házigazda VSD Párducok mellett a Megyeri Pingvinek és a Budakalászi Vidrák voltak az ellenfelek, akikkel szemben szép és izgalmas mérkőzéseket játsztottak. A tornáról a vezetőedző, Köllő István nyilatkozott. – Hosszú útra mentünk, hiszen Dunakeszire utaztunk legutóbb. Ahogyan eddig is, a gyerekek nagyon élvezték a tornát és nagyon ügyesek voltak, élvezték a játékot. A kapuban ezúttal Deák Csengeri Péter volt, aki remekül védett. Bízok benne, hogy a jövőben is ehhez hasonló jó tornákon tudunk részt venni. A szülőknek ezúton is köszönjük a segítséget – mondta.