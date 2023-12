Örömteli eseménye volt a múlt szombati, kisvárdai bajnokinak, hogy újabb saját nevelésű tehetségünk mutatkozott be a felnőtt csapatban. A 18 éves Batai Tamás 8 gólt szerzett az őszi idényben az NB III.-as együttesünkben, most pedig debütált az NB I.-ben is.

– Amikor láttam, hogy be fogok állni, kissé meglepődtem, de nagyon örültem neki. Összességében jól éreztem magam a pályán. Gyors volt a játék, mindenki zsigerből tudta a pozíciókat, de úgy érzem, fel tudtam venni a ritmust.

Egy biztos, az NB I.-ben taktikailag nagyon érettek a játékosok.

Hatalmas esemény ez számomra, biztos, hogy erre egész életemben emlékezni fogok. Egyértelmű célom, hogy idővel minél többet szerepeljek a DVSC felnőtt csapatában – beszélt a debütálásról a dvsc.hu-nak Batai Tamás.