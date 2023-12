Egy nagy pofonnal felérő, húszpontost vereséget szenvedett a DEAC kosárlabdacsapata a bajnokság legutóbbi fordulójában a Budapesti Honvéd vendégeként szombat este. A találkozó három negyeden keresztül teljesen nyílt volt, de az utolsó felvonásra teljesen szétesett a debreceniek játéka, melyet könyörtelenül megbüntettek a fővárosiak. A hajdúságiak új igazolása, a Rakeem Bucklest váltó szerb Tadija Tadics 2 ponttal mutatkozott be az egyetemistáknál.

A lefújás után okkal volt elkeseredett és tanácstalan Andjelko Mandics a cívisvárosiak edzője. – Gratulálok a Honvédnak, megérdemelten nyerte meg a mérkőzést! – hangsúlyozta. –Szoros mérkőzést vártunk, de álmosan, lassan kezdtünk. Ennek ellenére a negyedik negyed elejéig pariban voltunk, ott azonban szétestünk. Támadásban ötlet nélkül játszottunk, és sajnos ez nem először történt meg.

Kihagytunk büntetőket, míg a másik oldalon Brown közel 40 pontot szerzett, őt nem tudtuk megállítani.

Nem az a baj, hogy kikaptunk, hanem az, hogy hogyan. Így nem lehet szétesni, mint a negyedik negyedben tettük. Ezzel a vereséggel a múlt heti, Alba elleni győzelemnek már nincs is olyan nagy értéke, de megyünk tovább. Remélem, a következő meccsen jobbak leszünk! – mondta el az összecsapást követő sajtótájékoztatón.

Andre Williamson 5 pontot tett be a közösbe a DEAC-nál. A centerben és erőcsatárként is használható kosaras szerint a szünet utáni gyenge játék okozta a Debrecen vesztét.– Döcögősen kezdtünk, de volt már ennél rosszabb kezdésünk is a szezonban.

A Honvéd az elejétől kezdve jól játszott, míg nekünk a második félidőben problémáink voltak támadásban.

Isiah Brown nagy napot fogott ki, így elkapták a ritmust, és ezt végig is tudták vinni – nyilatkozta.

A DEAC legközelebb hazai pályán a Szeged ellen javíthat a bajnokságban szerdán.