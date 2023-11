Kedden vetítették le a debreceni oDEon Egyetemi Színházban a Jószemű José című, Tóth-Zele Józsefről készült portréfilmet.

Tóth-Zele József az 1956-os forradalom leverése után hagyta el az országot, hogy Ausztrián, majd Franciaországon keresztül egészen Spanyolországig vezessen az útja. Ott előbb az Atlético Madrid futballistája lett, majd játékos pályafutása végeztével hamarosan már a világ egyik legnagyobb klubjánál, a Real Madridnál edzősködött

A most 88 éves sportemberről szóló portréfilm ezeket az eseményeket tárja fel a főhős elbeszélésével. producere Kovács Barnabás nagykövet, korábbi barcelonai főkonzul, aki maga is ott volt az eseményen.

Nagy emberek személyes ismerőse

A vetítés előtt Bács Zoltán, a Debreceni Egyetem kancellára köszöntötte a zsúfolásig megtelt oDEon székein helyet foglalókat.

– Ez a vetítés a Labdarúgás elmélete és gyakorlata tantárgy programjában kapott helyet, ahol rendszeresen vendégül látunk külső, olyan labdarúgással kapcsolatos személyeket, akik élményeket, tapasztalatokat tudnak átadni a hallgatóknak – ismertette portálunknak a kancellár. – Év elején Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya is vendégünk volt, emellett egykori játékvezetők, hazai, és külföldi szakemberek, volt játékosok vesznek részt ebben a 17 éve futó kampányban. Tóth-Zele József egy olyan helyről jön a Real Madridnál eltöltött évtizedek tapasztalatával, ami szintén érdekes a hallgatóink és a mi számunkra is.

Többször találkoztunk már az életben, és olyan élményeket, gyakorlati tapasztalatokat tud átadni, ami nem mindennapos.

A róla szóló portréfilm megtalálható az interneten is, és máshol is meg lehetett tekinteni, de azért egészen más itt együtt megnézni, és személyesen beszélgetni utána a főszereplővel. Nem sokan élnek már olyanok, akik a régi, nagyhírű emberekkel való találkozásaikról tudnak mesélni. Sajnos már az Aranycsapatból sem él senki, de még vannak köztünk olyanok, akik együtt töltöttek velük évtizedeket. Abban bízom, hogy a diákjaink ezekre a kurzusokra évek, akár évtizedek múlva is úgy gondolnak majd vissza, micsoda élmény volt arról a hőskorról személyesen olyantól hallani, aki meg is élte – mondta el Bács Zoltán.

Film a beszélgetésekből

Kovács Barnabás nagykövet, a film producere avatta be a jelenlévőket az alkotás elkészültének kulisszatitkaiba. A korábbi barcelonai főkonzul a Haonnak elárulta, komoly kötődése van a cívisvároshoz, hiszen a Debreceni Református Gimnáziumban végzett a 450. évfolyamban 1988-ban.

– A film végigkíséri Tóth-Zele József az életútját Füzesabonytól Madridig. Bármennyire is furcsának tűnik, de tulajdonképpen ezt a filmet a barcelonai magyaroknak, Kubala Lászlónak, Kocsis Sándornak és Czibor Zoltánnak köszönhetjük. Kocsis Tibor készített egy filmet a Magyarok a Barcáért címmel, amit Kubala-emlékév kapcsán bemutattunk Madridban. Ott ismerkedtem meg Tóth-Zele Józseffel, szó szót, pálinka pálinkát követett, és elkezdte mesélni az élményeit. Ezt később rendszeresen megismételtük, találkoztunk Barcelonában és Madridban is, majd a barcelonai munkám 2019-es befejezése után is tartottuk a kapcsolatot. A beszélgetéseink során felvetődött bennem, hogy ezeket a történeteket meg kellene örökíteni az utókornak. Elsőként arra gondoltam, hogy csak egyszerűen rögzítem, ám a Spíler TV a szerkesztőjével, Bencsik Róberttel összehozott a sors. Történt, hogy a budapesti Barca Akadémia küldöttsége kiutazott Barcelonába – annak idején én is bábáskodtam az akadémia létrejötténél, segítettem, hogy a tulajdonosok össze tudjanak ismerkedni a Barcelona vezetésével – és ott kiderült, hogy min dolgozom Józsi bácsival, Róbert pedig azt javasolta, filmet kellene csinálni ebből. A szót tett követte, így Róbert rendezésében, és az én producerségem mellett megvalósult a portréfilm.

Tóth-Zele Józsefet nem sokan ismerik, pedig valójában fontos szerepet játszott a magyar és a spanyol labdarúgásban, sőt, igazából a spanyolban, hiszen 30 évig a Real Madrid utánpótlás edzője volt.

Hogy mennyire jelentős volt az ő munkássága, csak egy példa: egyszer mondtam neki, hogy valamelyik spanyol tanítványának be kellene kerülnie a filmbe. Kérdezte, hogy a Don Emilio megfelelő-e? Visszakérdeztem, milyen Emilio? Hát a Butrageno. Mondtam neki, ne vicceljen, Butrageno a Real Madrid igazgatója, nem ad interjút, meg egyébként is, ha adna, az sokba kerülne, és nincs rá pénz. Józsi bácsi visszahívott nem sokkal később, hogy április 21-én 10.30-tól másfél óra elég lenne-e? Ugyanis amikor Butrageno 1981-ben a Real Madridhoz ment próbajátékra, Józsi bácsi volt, aki azt mondta, hogy azt a cingár gyereket fel kell venni, mert egy négyzetméteren három ellenfelet is becsap – mondta el Kovács Barnabás.

Bekerült a legjobbak közé

A vetítés díszvendége maga Tóth-Zele József volt, aki portálunkkal megosztotta, bár 67 éve külföldön él, mindig szívesen látogat haza Magyarországra, mert számára Füzesabony a világ közepe. – A forradalom leverése után, 19 éves fejjel hagytam el a hazámat. Nem szerettem az ausztriai menekülttábort, folyamatosan jelentkeztem munkára, hogy kikerüljek onnan, de nagyon nehéz volt a helyzet. Aztán egyszer megjelent egy ausztráliai magyar, aki elmondta, Hungária néven egy csapatot alapítana, amely bemutató mérkőzéseket játszana más együttesekkel.

Nagyon komolyan edzettem, és sikerült bekerülni abba a 24 fős válogatottba, Puskás, Czibor és Kocsis mellé.

Emlékszem, egy szerdai napra volt megbeszélve az indulás, ám hétfőn jött az ausztrál, és közölte, Puskás aláírt a Real Madridhoz, Kocsis és Czibor a Barcelonához, mi pedig a nagyok nélkül nem kellünk. Nagy csalódás volt – elevenítette fel Tóth-Zele József, akivel honlapunk egy hosszabb beszélgetést is készített, amelyet egy későbbi időpontban olvashatnak majd.

A vetítést egy jó hangulatú közönségtalálkozó zárta.