Ahogy azt már megszokhattuk, mozgalmas szezon van a hajdúsági salakmotoros klub, a SpeedWolf Debrecen mögött. A hagyományokhoz hűen idén is világversenyeket rendeztek a Gázvezeték utcai létesítményben, s újfent számos világsztárral találkozhatott testközelből a cívis publikum. A dán válogatott, valamint a sportág ikonikus alakjának, Nicki Pedersennek a kora tavaszi edzőtáborozása pedig egyfajta álomként valósult meg a Perényi Pál Salakmotor Stadion falai között. A Salakszórók podcastjában éves összegzésre kérték fel a Farkasok első emberét, Baráth Norbertet, aki őszintén beszélt sikerekről és kudarcokról, a speedwolfos versenyzők teljesítményéről, a SpeedWolf Juniors utánpótlás-nevelő programról, a jövőképről, valamint arról, mivel tette szinte leírhatatlanul boldoggá ifjabb Tabaka József.

Baráth Norbert, a Speedwolf Debecen ügyvezetője

Forrás: Boros Norbert-archív

Mint egy karácsonyfa

Hogyan összegezné a mögöttünk lévő idényt – szólt a „bemelegítő kérdés”. – Volt itt minden, mint a karácsonyfán! A versenyek tekintetében szerintem nagyon jó menüt kapott a debreceni közönség, azt nagyon szeretném, hogyha az elkövetkezendő években is az ideihez hasonló, rangos viadalokat tudnánk rendezni, s így nem szakadna meg ez a hagyomány.

Összességében van hiányérzetem, de pozitív csalódások is értek, úgyhogy tényleg színes, valamilyen szinten hullámzó volt az esztendő.

Van, ami tavaly jobban sikerült, mint az idén, úgyhogy teljesen felemás érzések kavarognak bennem, hogyha visszatekintek erre a szezonra – kezdte az értékelést Baráth Norbert, aki a múltidézést a háromszoros egyéni világbajnok Nicki Pedersen és a dán válogatott debreceni edzőtáborozásával kezdte.

Előkelő vendégek

– Valóban szenzációsan kezdődött a szezon. Amikor megalakulásakor, nagyjából öt éve terveztük a SpeedWolf Debrecen jövőjét, felírtuk egy papírra, miket szeretnénk megvalósítani, s ezek között ott szerepelt a nemzetközi edzőtáboroztatás is. S ez megvalósult ebben az évben. Korábban is voltak próbálkozások, de például a Covid, s más tényezők is hátráltattak ebben bennünket. Aztán idén a tucatnyi főt számláló dán válogatott mellett a lengyel bajnokcsapat, a Motor Lublin fiataljai, valamint egyénileg is érkeztek hozzánk külföldi motorosok.

Annyira jól sikerültek ezek az edzések, hogy már most vannak megkeresések a jövő tavaszra vonatkozóan, bízunk benne, hogy az időjárás ugyanúgy kegyes lesz hozzánk, mint idén.

Visszatérve a dánokra: jó volt látni és testközelből átélni azt a profizmust, ahogy felkészülnek az évadra. Annyit motoroztak az edzéseken, hogy még én is tátott szájjal, pislogva néztem őket, hogy bírják erővel. Megkérdeztem a versenyzőktől, hogy nem unják még, mire azt mondták: nem, mert nagyon jó motoron ülni, és nagyon élvezik. Lehetett tőlük tanulni – emlékezett vissza Baráth.

Debrecen rövid időn belül kétszer is elérte, hogy róla beszéljen a speedway-jel foglalkozó nemzetközi sajtó: tavaly az oroszok világbajnoki bronzérmes klasszisa, Emil Sajfutdinow edzésétől volt hangos a média, most pedig a hosszú sérülése után először motorra ülő Nicki Pedersen visszatéréséről számolt be az összes jelentős szakportál. – Ez hatalmas elismerést és presztízsnövelést jelentett számunkra. Ráadásul Nicki nem egyedül jött, hanem itt volt vele a lengyel Canal Plus televíziós társaság stábja. A nálunk rögzített felvételek a napokban kerültek képernyőre, úgyhogy Debrecen ismét megjelent a nemzetközi sajtóban, főleg a lengyel médiában, amely köztudottan az élen jár a salakmotorsportban. Nagyon érdekes, hogy kezdetben Nicki visszatérése annyira nem volt pakliban, hogy az edzőtábor egyeztetésének első üzenetváltásakor, sőt még az első edzésnap során is azt mondta, nem fog motorozni. Aztán evés közben megjött az étvágy, második nap szólt a szerelőinek, hogy induljanak el a motorjaival, majd a harmadik és a negyedik nap már rótta a köröket a Perényi Pál Salakmotor Stadionban.

Kiváló kapcsolatok

A szezon eleji tréningek, edzőtáborozások akár jövőre is megismétlődhetnek? – Úgy állok a dologhoz, hogy nyitva van a pálya! Idén kora tavasszal egy raliverseny keresztülhúzta a számításunkat, egy héttel a rendezvény előtt, illetve két héttel utána nem volt alkalmas a pálya salakmotorozásra, így nem tudtunk vaspapucsosokat fogadni, pedig sokan jöttek volna. A jövőben nem lesz lehetőség több autóversenyt rendezni a Perényi Pál Salakmotor Stadionban, úgyhogy csak salakmotorozásra, vagy motorsportra alkalmas a létesítmény, ezáltal még több klubot, versenyzőt tudunk fogadni tavasszal, a szezon előtt. Bízom benne, hogy ilyen szemszögből is ki lesz használva a pálya, ami plusz bevételt is generál az egyesületünk számára – fogalmazott a klubvezető, aki elárulta, volt rá esély, hogy az immár négyszeres egyéni világbajnok Bartosz Zmarzlik is Debrecenben kezdje a felkészülését a szezonra.

Sőt, tavaly, amikor Anders Thomsen nálunk motorozott, akkor is megvoltak az üzenetváltások Zmarzlikkal, hogy jön, de aztán kisütött a nap Lengyelországban, és már a hazájában is lehetett tréningezni, így otthon maradt.

Bízom benne, hogy jövő tavasszal eljön a lengyel világsztár, vagy akár visszatér hozzánk Emil Sajfutdinow, esetleg Artem Lagutáék jönnek. Szerencsére jó kapcsolatot ápolunk ezekkel a versenyzőkkel, illetve a csapataikkal, így nem vadidegenként kezelnek bennünket. De ebbe a sorba tartozik Greg Hancock is, akivel Szegedi Máté, a klubunk szakmai tanácsadója tényleg iszonyatosan jó kapcsolatot ápol. Ezek a tények arra predesztinálnak bennünket, hogy igenis nyugodtan rendezhetünk tavasszal edzéseket, így eljöhetnek újra Grand Prix-s sztárok, s remélem, hogy akár világbajnokokat, vagy nagymenőket láthat ismét a debreceni közönség.

A dán slakotor-válogatott is edzett Debrecenben

Forrás: Boros Norbert-archív

A nagydíj lett a favorit

A 2023-as idényben Grand Prix-kvalifikációt, Európa-bajnoki selejtezőt, Debrecen Nagydíjat, nemzetközi magyar bajnokságot, valamint flat track világbajnoki döntőt rendezett a SpeedWolf Debrecen. De vajon melyik derbi volt az ügyvezető kedvence? – Ebben az évben a Debrecen Nagydíj a favoritom. Az Eb-kvalifikációval, de főképp a világbajnoki selejtezővel kapcsolatban óriási hiányérzetek vannak bennem.

Nagyon bántott napokig, sőt hetekig, egyszerűen nehezen tudtam feldolgozni, hogy nem olyan volt a pálya, amilyet szerettem volna. A világversenyek után teljesen jogos volt a negatív szurkolói visszhang; ezt én is szóvá tettem volna szurkolóként.

Azért bántott annyira a dolog, mert ezt az egészet nem magunkért csináljuk, hanem a közönségért. Az egész létesítmény, azaz a Perényi Pál Salakmotor Stadion üzemeltetése, a versenyrendezés, nélkülük nem működik, a versenyzőkről és a nézőknek szól az egész. Szerencsére később megtaláltuk a probléma megoldásának kulcsát, azaz, hogy szuper és versenyzésre, ne csak motorozásra legyen alkalmas az oválpályánk. Beszereztünk új pályakarbantartó eszközöket, s visszatértünk a régi, jól bevált dolgokhoz. Továbbá nagy segítséget nyújtott a korábbi üzemeltető, Tabaka Józsi bácsi, aki remek tanácsokkal látott el bennünket és segítő kezet nyújtott a pálya előkészítését illetően. Szeretném kiemelni Kádár Szabolcsot, aki rengeteg munkát és energiát fektetett a pálya felkészítésébe, emellett eszközöket is biztosított a részünkre. Rajta kívül Török László is megannyi kört tett meg a karbantartó eszközeinkkel annak érdekében, hogy versenyzésre alkalmas legyen a Perényi Pál Salakmotor Stadion oválja. Ezúton szeretném külön megköszönni Pintye János, Kósa Barna, Végh Csaba, Vorlicsek Ervin, Csire Sándor, Boros Attila, Miskolczi Zoltán, Oláh Róbert, Olszewszki Sándor és Csősz Ferenc, azaz a SpeedWolf staff áldozatos társadalmi munkáját, amely nélkül nem tudtunk volna versenyeket rendezni idén és az elmúlt öt évben – mondta Baráth, aki kitért a szezon végén megrendezett két viadalra. A magyar bajnokság, valamint a flat track vébé a legizgalmasabbak megmérettetések voltak a szezonban, viszont nagyon kevés szurkoló élvezte mindezt a helyszínen. Van már terv arra vonatkozóan, hogyan lehetne több nézőt kicsalogatni ezekre az eseményekre?

– A flat trackre sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetni. Bevallom, előzetesen kicsit pesszimista voltam ezzel a viadallal kapcsolatban, amit immár harmadik alkalommal rendeztünk. Tavaly nem látszott a fejlődés, mert egy esős versenyünk volt, és teljesen irracionális körülmények között küzdöttek a srácok. Ehhez képest erre az idényre ezek a flat trackes vaspapucsosok iszonyatosan sokat gyorsultak, nagyon sokat fejlődött a szakág, tényleg látványos lett a csatájuk.

Amikor az elődöntőben és a döntőben küzdenek a pilóták, az a látvány szerintem nagyon sok salakmotorverseny futamát veri. A küzdelem, ami jellemzi a flat track záró részét, azok a test-test elleni csaták olyanok, mint amik a hagyományos speedway-t is jellemzik.

Úgy gondolom, ha a nemzetközi szövetség a jövőben is számít ránk a flat track vébédöntő megrendezését illetően, akkor könnyebb lesz eladni a viadalt, mint az elmúlt években. A magyar bajnokság szebbé, jobbá tételének kérdése egy olyan felvetés, amiről hosszú órákat lehetne beszélgetni. Egyrészt, ha lennének olyan magyar versenyzők, akiknek lehet szurkolni, és melléjük hoznánk olyan külföldi pilótákat, akikkel tudnak harcolni, sokkal könnyebb dolgunk lenne. Jövőre azt tervezzük, hogy nem szezonzáró, hanem idénynyitó versenyként fogjuk megrendezni a magyar bajnokságot. Ebben az évben az augusztus 20-ai megmérettetés után gyorsan következett a szeptember eleji bajnoki. A mi közönségünk nagyon érzékeny minden ilyen apróságra, és ezt szem előtt kell tartanunk. Próbáltuk a kétnapos lebonyolítással, a Speed Weekenddel felturbózni az eseményt, de ez nem volt elegendő ahhoz, hogy a szurkolók szívesen kijöjjenek a stadionba. Csalódott vagyok, mert több nézőre számítottam a szeptemberi hétvége kapcsán, s az érdeklődők hiánya nem tett jót a klubnak semmilyen téren, legfőképp az anyagiak vonatkozásában. Amit összekalapoztunk, összeszedtünk minden apró forintot, illetve volt egy nyereséges 20-ai viadalunk, viszont ez a szeptemberi hétvége teljesen kiürítette, sőt kilyukasztotta a kasszánkat.

Jarosław Hampel

Forrás: Boros Norbert-archív

Hozzászoktunk a jóhoz

Nemzetközi viszonylatban tisztán látszik a trend, miszerint a versenyszervezők jól megnézik, hogy mire költik az eurókat: a legutóbbi osztrák viadalokon, valamint a szezonzáró krskói derbin is 12 fős mezőnyt hívtak össze, ráadásul a startlista színvonala sem volt eget rengető.

A viadalokat beharangozó írás alatt megjelent posztban az egyik magyar szurkoló azt írta, ha Debrecenben ilyen mezőny lenne, akkor ki se mennék megnézni.

– És igaza van! Az elmúlt időszakban hozzászoktattuk a jóhoz a szurkolókat – és ezt mondhatom Debrecen és Nagyhalász vonatkozásában egyaránt. Világbajnoki kvalifikációt, Európa-bajnoki selejtezőt, Debrecen Nagydíjat rendeztünk, világ- és kontinensbajnokok, csapat-világbajnokok, világsztárok érkeztek hozzánk. Tényleg óriási volt a felhozatal az elmúlt három-négy évben Magyarországon, igazán ki lett szolgálva a hazai publikum. Sajnos jelenleg nem tudunk csapatbajnokságokat összehozni, illetve nincs lehetőségünk arra, hogy csatlakozzunk például a lengyel II. ligához, mint annak idején tette ezt egy nagyon jó ötlettől vezérelve a miskolci klub. Ehhez rengeteg anyagi forrás és tőke kellene, illetve nem utolsó sorban magyar versenyző, ami a jelenlegi helyzetben sajnos kivitelezhetetlen, lehetetlen küldetés. Így maradnak számunkra az Európa- és világbajnoki futamok, illetve a nemzetközi meghívásos versenyek, amiből pedig próbáljuk kihozni a legtöbbet. És ami ebből a szempontból nagyon fontos: a lengyel csapatbajnokságok, az ekstraliga és az első liga nemcsak Magyarországról szívta el a versenyzőket, illetve emelte meg a pontpénzeket, hanem mindenhol Európában.

Olyan tárgyalási összegek repkednek, hogy ép ésszel fel sem tudjuk fogni. Ha csak azt vesszük alapul, hogy az első ligás Zielona Góra az elmúlt két évben a versenyzők kifizetésére másfél milliárd (!) forintnál többet költött, akkor nincs miről beszélnünk.

Ez irgalmatlan nagy összeg, ebből stadiont lehetne építeni Magyarországon. Nem beszélve arról, hogy hány motort lehetne venni belőle, hány versenyt rendezhetnénk, s megannyi szenzációs dolgot valósíthatnánk meg ennyi pénzből. Sajnos fényévnyire vagyunk ettől – ismerte be Baráth.

Munka mellett, hobbiból

A „Farkasfalka” vezérétől azt kértük, értékelje a klub versenyzőinek teljesítményét. – Annak örülök, hogy végigmotorozták a szezont, és nagyobb gond nélkül, tisztességesen helytálltak a versenyeken. Nagy elvárásokat nem lehet megfogalmazni velük szemben, éppen ezért ezt nem tettem meg az év elején sem. Magosi Norbi korábban nagyon sok mindent letett már az asztalra, éppen ezért tisztelet illeti, hogy most rangidősen is odaáll a startszalaghoz, felkészül a versenyekre, és az aktuális legjobbat próbálja kihozni magából – teszi mindezt munka mellett, lényegében hobbiból. Megemelem a kalapomat előtte! Ugyanez igaz Kovács Rolira is, aki túl van bukásokon, amik megmaradtak benne, de ettől függetlenül felkészült a szezonra. Roli szintén munka mellett motorozik, ez irgalmatlan nagy kihívás számára is, és nem lenne fair, hogyha bárki elvárásokat támasztana irányába.

Hogyha a szívünkre tesszük a kezünket, akkor tudjuk nagyon jól, hogy ez az időszak most nem az eredményekről és a sikerekről szól. Éppen ezért csak köszönettel tartozom mind a két srácnak, amiért tisztességgel végigmotorozták ezt a szezont, segítve ezzel is a magyar salakmotorsportot, valamint a SpeedWolf jelenét.

A jelenlegi helyzetben nincs ennél több a versenyzőinkben. Ha jövőre szeretnének itthon motorozni, illetve a környező országokban egy-két meghívásos versenyen elindulni, akkor boldogok leszünk, de olyan eredményt elvárni, mint amit régen hoztak, az már nem lenne reális – vélekedett Baráth, akinek felvetettük, Magosi Norbertnek az idei szezonja az elmúlt évekhez képest kiemelkedő volt, a korábban elvárásként aposztrofált futamgyőzelmet nem egyszer teljesítette, ráadásul nemcsak hazai pályán, hanem külföldön is. – Erre utaltam korábban, hogy az ilyen apró dolgoknak kell örülnünk. Nagyon jó volt hallani a híreket, meg látni az eredményeket, hogy hármas van a futamban a neve mellett, mert futamgyőzelmet ért el, vagy éppen a magyar bajnokság szeptemberi versenyén Debrecenben tényleg szenzációs formában motorozott. Az elmúlt évekhez képest, most látszott rajta, hogy élvezi a motorozást. Jó volt ezt látni, megszínesítette az idei évet.

Magosi Norbert

Forrás: Boros Norbert-archív

Más kategória

A magyar motorsport szezonját ennél is jobban megszínesítette Lovas Zoltán, aki koncentrált figyelem közepette olyan szezont produkált, ami mindenképpen előremutató. – Valóban így volt. Zolikát külön kell kezelnünk a csapattársaktól, hiszen teljesen más kategória, ő még fiatal és nem az 500-as, hanem a 250-es mezőnyben versenyez, ráadásul felfelé ível a pályafutása. Egy nagyon-nagyon hosszú út elején jár, tavaly volt az első versenyszezonja, éppen ezért az ő teljesítményét sem szabad eredményorientáltan figyelni. Nagyon sok versenyen vett részt az idén, és még indulhatott volna többen is, ha minden összeállt volna. Rengeteget tanult, sokat fejlődött és megtanult versenyezni, ami nagyon-nagyon fontos. Ő szállította a legtöbb futamgyőzelmet, hogyha most a három srácot össze kell hasonlítani, de ő is indult a legtöbb versenyen.

Elvitathatatlan, hogy jelenleg a legnagyobb tehetsége a magyar salakmotorsportnak. Bízom benne, hogy jövő ősszel, amikor 16 éves lesz, akkor már 500-as motoron fogjuk látni, s akár még versenyezni is. Nem tagadom, miatta pályáztuk meg a jövő évi 250-es ifjúsági Európa-bajnokság megrendezését.

Ez azt jelenti, hogy két elődöntő és egy döntő kerülhet lebonyolításra Debrecenben, számára hazai pályán. Tudom, hogy ez nagy nyomást tesz rá, mert ezt megtapasztalhattuk a szeptemberi debreceni futamokon, ahol a hazai közeg óriási terhet rakott a vállára, és ez valamilyen szinten meg is pecsételte a motorozását. De ahogy mondják, teher alatt nő a pálma, és ezt el kell viselni, ha sikeresek akarunk lenni a jövőben. Szerintem Zolika tovább erősödik majd a jövő évben, mert sokkal tapasztaltabb lesz a következő szezonban. Bízom benne, és nem titok, hogy nem azért pályáztuk meg a 250-es Eb-t, mert „unatkozunk és rendezzünk három versenyt egy hétvége alatt”, hanem azért, mert titkon reménykedünk abban, hogy meg tudja villantani a tudását az európai elitben. Felemelő érzés lenne hazai közönség előtt, tapsviharban ünnepelni szép eredményeket. Direkt nem mondok végeredményt, s nem mondom ki, hogy mit szeretnénk, miről álmodunk, de igazából ez rejlik a pályázatunk mögött. Bízom benne, hogy Zolika fejlődése nem áll meg, nem hátráltatja majd semmi, s az égiek, valamint az anyagiak is összeállnak a karrierje érdekében, mert óriási szüksége van rá a magyar salakmotorsportnak. Addig is annyi a feladata Zolikának, hogy élvezze a motorozást! Úgy gondolom, eredményt majd akkor lehet elvárni tőle, amikor már több éve 500-assal versenyez, s az U19-es Európa-bajnokságon áll majd rajthoz. De addig is nagyon sokat kell versenyeznie, sokat kell küzdenie, sok futamgyőzelmet kell gyűjtenie, s azokat nagyon jól elraktározni. Hamar eltelik majd az a három év, s bízom benne, így van ezzel a közönség is. Remélem, töretlen lesz Lovas Zolika fejlődése, és ezt látva lesznek olyan gyerekek, akik hozzá hasonló fiatalok akarnak lenni, s egyszer szeretnék megmérettetni magukat, akár Zolika ellen, például a nemzetközi mezőnyben.

Újra világversenyek?

Bár már javában zajlanak a tárgyalások, egyeztetések a jövő évi versenynaptárokat illetően, hivatalosan még nem közölték, milyen világversenyeket rendezhet jövőre Debrecen. – Valóban, minden akkor lesz biztos, ha kijött a hivatalos versenynaptár.

„Ceruzásan” azt közölték velünk az illetékesek, hogy az ifjúsági kontinensviadaloknak nagy valószínűséggel mi leszünk a rendezői. Ugyanígy egy Európa-bajnoki kvalifikáció debreceni megrendezésére is nagy esély van, illetve kérdőjeles egy ifjúsági páros Eb lebonyolítása.

Még egyszer hangsúlyoznám, hogy ez még nem hivatalos információnak számító bejelentés – hangsúlyozta a Farkasok vezetője.

Ifjabb Lovas Zoltán és Tabaka József

Forrás: Boros Norbert-archív

Kell az utánpótlás

A tavalyi szezonban indult útjára a SpeedWolf Juniors utánpótlás-nevelő program. A következő kérdés arra vonatkozott, jelenleg hogyan áll ez a projekt? – Úgy fogalmaznék, hogy ezt a szezont inkább felejtsük el! Tavaly nagyobb forrást tudtunk az utánpótlás-nevelésre fordítani, idén sajnos nem volt meg ez a lehetőségünk. Az edzéseket elkezdtük Stefáni Attila segítségével, akinek ezúttal is köszönöm a munkáját, mert nagyon sokszor átjött Debrecenbe. Próbált segíteni azoknak a fiataloknak, akik tavaly elkezdtek motorozni. Hibáztunk, mert az elmúlt évben újra toboroznunk kellett volna, és nem hátradőlni amiatt, hogy van három-négy potenciális versenyzőnk. Sajnos idővel elfogytak a gyerekek, betegség, bukások, egyéb teendők miatt lemorzsolódtak többen, ráadásul nem volt meg a rendszeressége, ritmusa az edzéseknek. Ebből okulva, újra elkezdtük a toborzást, várjuk a fiatalok jelentkezését. Eddig 8-10 pályázat érkezett, de remélem, ez a szám még nőni fog a jövőben.

Nagyon szeretnénk, ha lenne lehetőségünk olyan komplett 190 köbcentis motorok vásárlására, amit Greg Hancock és Tony Rickardsson fejlesztett ki, amiből az SGP4-es kategória lett.

Ebből szeretnénk 2-3 motort beszerezni, hogy a fiatalabb korosztályt is motorra tudjunk ültetni. Illetve tervben van az 500-as teljesítménycsökkentett, „tompított” blokkok kipróbálása és bevezetése, ugyanis sokkal olcsóbb a fenntartásuk, mint egy 250-es erőforrásnak. Lengyelországban is ezt használják, mert könnyebb beszerezni az alkatrészeket és tartósabbak, mint a 250-esek, ráadásul könnyebb velük megtanulni motorozni, mint egy 500-assal. Célunk, hogy olyan 14-18 éveseket találjunk, akikből 500-as versenyzőket nevelünk. Nagyon nehéz ezt a korosztály megtalálni, megszólítani, ettől már csak az nehezebb, hogy rábírjuk őket a jelentkezésre, illetve, hogy lelkesen készüljenek fel fizikálisan, majd járjanak ki edzeni – mondta Baráth, majd kitért arra, hogy a klub megegyezett Tabaka Józseffel, így a korábbi magyar bajnok felel az utánpótlás-nevelésért a jövőben.

Tabakával együtt

– Nicki Pedersen és a dán válogatott debreceni edzőtáborozása volt az idény egyik legnagyobb szenzációja, míg a másik nagy dobásnak Józsika edzői kinevezését tartom. Először 2019-ben kértük fel erre a feladatra, de akkor nemet mondott. Azóta többször is felhozódott ez a téma közöttünk, de az álláspontja nem változott. Idén úgy hívtam fel, hogy nincs veszíteni valóm. Kért egy személyes találkozót, ezután eltelt egy hét, két hét, majd egyszer megcsörrent a telefonom, s ő hívott.

Nem gondoltam volna, hogy férfi tud olyan boldogságot okozni, mint amikor azt mondta, hogy elvállalja a feladatot. Józsika döntése valamilyen szinten bearanyozta a szezonunkat, mert nagyon büszke vagyok rá, hogy tagja lett ennek a csapatnak.

Az első alkalommal már meggyőzött, hiszen nagyon jó tanácsokkal látta el a fiatalokat, főként Lovas Zolikát. Azt látom, hogy Józsika kellően vagány, s emellett megvan a pedagógiai érzéke, a türelme és a nyugodtsága ehhez a munkához. Bízom benne, hogy ez egy nagyon jó irány, ami biztató jövőképet ad, s bevallom, nekem is új lendületet ad a folytatáshoz – lelkendezett Baráth.

Marad a pálya

Milyen a jövőképe a SpeedWolf Debrecennek, illetve a cívisvárosi salakmotorozásnak? A városban szárnyra keltek olyan pletykák, miszerint tavasszal lebontják a Gázvezeték utcai létesítményt.

– Természetesen hozzám is eljutott ez a pletyka, az október 23-án megrendezett szezonzáró nyílt napon többen is megkérdezték tőlem, hogy valóban lebontják a stadiont tavasszal? Megnyugtathatok mindenkit, nem bontják le a pályát jövőre, a következő idényben biztosan minden verseny a Gázvezeték utca 35. szám alatt lesz megrendezve. Azt viszont láthatja mindenki, hogy teljesen átrendeződik a város térképe, beleértve az ipari- és a lakóövezeteket is.

Új városrendezési koncepció van kialakulóban, ami érintheti a több mint fél évszázados Perényi Pál Salakmotor Stadiont is. Vannak olyan tervek, amik alapján nem biztos, hogy tíz év múlva is rendeznek salakmotorversenyeket a Gázvezeték utcában.

Bízunk benne, ha van salakmotorsportunk, akkor lesz hol motorozni Debrecenben. Voltak erre irányuló megbeszélések, tárgyalások, de ez még a távolabbi jövő kérdése. Vannak titkos álmaink, vágyaink, de az, hogy Debrecennek egy új salakmotor stadionja legyen, az most még kissé utópisztikus. De bízunk benne, hogy ez egyszer megvalósul, s egy modern speedway arénával gazdagodik a cívisváros – reflektált a felvetésre a klub első embere, majd folytatta.

– A 2024-es idényre vonatkozóan tervben van egy kora tavaszi edzőtáborozási időszak, majd húsvétkor lenne egy nemzetközi meghívásos viadal, amit összegyúrnánk a magyar bajnoksággal. Ezt követően a már említett egyéni Európa-bajnoki selejtezővel és a 250-es Eb-versenyekkel próbálunk tervezni. Természetesen lesz Debrecen Nagydíj, amit immár 49. alkalommal rendezünk meg augusztus 20-án. Emellett világbajnoki versenyre is pályáztunk, ami ugyanúgy kérdőjeles, mint a flat track vébédöntő. A viadalokon túl szeretnénk minél több edzéslehetőséget biztosítani a versenyzőinknek, illetve a SpeedWolf Juniors program résztvevőinek.

Összességében tovább haladunk azon az úton, amit öt éve kijelöltünk. Azért dolgozunk és lobbizunk, hogy mindig szintet léphessünk felfelé. Mondjuk, ha tavasszal Bartosz Zmarzlik itt edzőtáborozik, akkor valóban léptünk egy újabb szintet, bár ezt überelni már nagyon nehéz lenne a jövőben.

Azon vagyunk, hogy fenntartsuk a salakmotorozást hazánkban, ami nagyon nehéz munka. Ahogy a szlogenünk mondja, „a show-nak folytatódnia kell”. Ezt anno Matej Ferjantól tanultam, és ennek szellemiségében próbáljuk üzemeltetni a pályát, fenntartani a klubot és életben tartani nemcsak a debreceni, hanem sajnos az egész magyarországi salakmotorozást. Ez így nagyon nem jó, hogy jövőre csak egy pálya, a miénk üzemel majd az országban. Bízom benne, hogy ez változik, s más pályákon is zajlik majd a salakmotoros élet.