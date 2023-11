Ismét hazai mérkőzés következik, a Gárdony-Pázmánd NKK együttesét fogadja Győrvári Viktor csapata az NB I/.B tizedik fordulójában, írja a DVSC Kézilabda Akadémia oldala.

A korosztályos válogatottak összetartásokon rendszeresen vannak jelen az akadémia növendékei. Az ifjúsági válogatott legutóbbi edzőtáborában a jobbszélső, Ratalics Luca is részt vett, felkészülési mérkőzésen is lehetőséget kapott.

„Jól éreztem magam a válogatottnál, próbáltam felszabadultan edzeni és játszani – mondta el Luca az ifjúsági válogatott összetartása kapcsán. – Azért volt bennem némi stressz, főleg a mérkőzések előtt a Himnusznál!”

A 2006-os szélső az előző idényben még az U17-es és U19 I. osztályban játszott, az idei szezonban már az NB I/B-ben is megmutathatta tudását.

„Jelentős a különbség – foglalta össze Luca az NB I./B és az eddigi versenysorozatok közötti differenciát. – Ebben az osztályban felnőttek játszanak többnyire, akik fizikálisan előrébb járnak, gyorsabban hozzák a lerohanásokat, de nekünk is fel kell venni a tempót. Ha lehetőséget kapunk, akkor igyekszünk élni vele!”

A másodosztályban következik a Gárdony-Pázmánd NKK elleni mérkőzés, amelyen nagyon fontos lenne a győzelem. Egyrészt az elmúlt mérkőzéseken nagyon közel jártak több alkalommal is fiatalok a két pont megszerzéséhez, ám ez nem jött össze hazai pályán kétszer is, így a lelkeknek is jót tenne a két pont begyűjtése.

„Küzdelmes mérkőzésre számítunk – tekintett előre a jobbszélső. – A védekezés lesz a kulcs, ha az rendben lesz, akkor jó esélyeink vannak a találkozón! Szeretnénk itthon tartani a két pontot, de ezt nem fogják ingyen adni!”

Az DVSC Schaeffler U19–Gárdony-Pázmánd NKK NB I./B-s mérkőzést szombaton 19 órai kezdettel rendezik meg a Hódos Imre Rendezvénycsarnokban.