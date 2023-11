A magyar minifutball-válogatott 3-0-s vereséget szenvedett Romániától az egyesült arab emírségekbeli Rász el-Haimában zajló világbajnokság elődöntőjében. Nagy Lajos csapata a bronzmérkőzésen Azerbajdzsánnal találkozik majd szombaton, magyar idő szerint 15 órától.

A magyar minifutball-válogatott múlt héten pénteken 1-0-ra győzte le Portugáliát, vasárnap 2-1-es sikert aratott Líbiával szemben, kedden pedig Szerbiát múlta felül egy góllal a csoportkörben. Nagy Lajos csapata ezt követően a szerdai nyolcaddöntőben 3-0-ra győzte le Egyiptomot, a csütörtöki negyeddöntőben pedig Szlovákiát is megverte 1-0-ra, ezzel jutott az elődöntőbe a világbajnokságon.

A válogatottnak a Románia elleni mérkőzésen is (ahogy a teljes egyenes kieséses szakaszban) nélkülöznie kellett a lábtörést elszenvedő csapatkapitányt, Barabás Miklóst[1], így Nagy Lajos szövetségi kapitány ezúttal is a Tajti - Nádasi, Kövesdi - Ladányi, Győri - Dunai összeállításban küldte pályára a csapatát. A hőmérséklet ezúttal is 30 fok felett volt a Perzsa-öböl partján, a hangulatra viszont annál kevésbé lehetett panasz: a korábbi meccseken már megszokott, népes magyar szurkolótábor ezúttal is kilátogatott a stadionba. A magyar együttest fűtötte a visszavágás vágya is, hiszen a legutóbbi, 2019-es vb-n éppen a tavaly Eb-ezüstérmet is szerző román válogatott győzte le büntetőpárbaj után a csapatot a bronzmérkőzésen.

1. félidő

A világranglista-2. román csapat már a meccs elején olyan taktikát választott, hogy a támadásainál a kapus egészen a félpályáig előremerészkedett, és ő is részese volt az összjátéknak. Így aztán a meccsig egyetlen gólt kapó magyar védelem a szokásosnál is jobban betömörült, amikor Romániánál volt a labda, ellenben labdaszerzés esetén egyszer-egyszer a szinte üres kaput is célba vették Nagy Lajos tanítványai. Az 5. percben azonban egy szép szabadrúgás-kombináció után megszerezte a vezetést a román válogatott: Ciprian Ungur átlövéséből nem sokat látott Tajti, akinek a kezei között a hálóba csúszott a labda. A középkezdés után nem sokkal a magyar együttes is szabadrúgás után veszélyeztetett, ám a begyakorolt figura végén a kapu mellé csorgott a labda. A szerzett gól után visszább vettek a románok, akiktől Ungur újabb lövései jelentettek csak helyzetet, de a magyar csapat egyre jobban tudta letámadni ellenfelét, és többször hibára is késztették a védelmet.

Negyedóra után Csoszánszki gondolta úgy, hogy a félpályáról rábombázza a labdát, és a lövése centikkel kerülte csak el a bal kapufát. A folytatásban több szabálytalanság is tarkította a meccset, sokat állt a játék, így leginkább pontrúgásokból veszélyeztettek a csapatok. Győrinek egyszer volt lehetősége a kapus hibája után a részben üresen maradt kaput célba vennie, de a fiatal magyar támadó fölé lőtt, majd a hajrához közeledve Csoszánszki újabb próbálkozása is elkerülte a kaput, így egy góllal vezetett Románia a szünetben.

2. félidő

A második 25 perc elején aztán egy egyenlítő gól helyett megduplázta az előnyét a román válogatott: Mircea Popa elé egy kis szerencsével került a labda, ő a büntetőterületen belül röviden megtolta azt, majd kilőtte a jobb alsó sarkot. A magyar csapat kétgólos hátrányban is megállás nélkül próbálkozott a szépítéssel, Csoszánszki, majd Nádasi középről ellőtt labdája után Constantin Nitu kapusnak először kellett nagyokat védenie.

A félidő felénél azonban gyakorlatilag eldöntötte a találkozót a román csapat: egy újabb szabadrúgás után Balogh Marius Gabriel lövése megpattant Kiss lábán, amiről a kapufa mellett a hálóba vágódott a labda. A 42. percben Győri középre adott passza után Ladányi kapásból szépíthetett volna, de az ő lövése is kevéssel elkerülte a kaput, majd az ellentámadásból Tajtinak kellett nagy bravúrt bemutatnia. Az utolsó tíz percben a románok már nem erőltették a támadójátékot, gyakran tudatosan próbálták húzni az időt és messzire (gyakran a stadionon kívülre is) elrúgták a labdákat. Védekezésben azonban eközben jól tették a dolgukat, a magyar válogatott előtt igazán nagy helyzet sem alakult ki, így Nagy Lajos együttesének a szépítés sem sikerült.

A legutóbbi vb-n negyedik helyen záró, világranglista-5. magyar válogatott a bronzmérkőzésen szombaton, magyar idő szerint 15:00-tól lép pályára Azerbajdzsán ellen.

Rász el-Haima, világbajnokság, elődöntő, november 3.

Magyarország-Románia 0-3 (0-1)

Gólszerzők: Ungur (5.), Popa (27.), Balogh (37.)

A világbajnokság további programja (magyar idő szerint):

Bronzmérkőzés:

Magyarország-Azerbajdzsán, szombat 15:00

Döntő:

Románia-Kazahsztán, szombat 17:00



A magyar válogatott csoportmérkőzései:

Magyarország-Portugália 1-0 (0-0)

Gólszerző: Barabás (46.)

Magyarország-Líbia 2-1 (1-0)

Gólszerzők: Lovász (23.), Kiss (50.), ill. Bilal Mohammed (40.)

Magyarország-Szerbia 1-0 (0-0)

Gólszerzők: Barabás (50.)

A nyolcaddöntőben:

Magyarország-Egyiptom 3-0 (2-0)

Gólszerzők: Dunai (9., 15.), Gamal (49., öngól)

Piros lap: Bakri (31.)

A negyeddöntőben:

Magyarország-Szlovákia 1-0 (0-0)

Gólszerzők: Kiss (44.)

A világbajnokság ágrajza és a további mérkőzései a linkre kattintva[2] érhetőek el.

A magyar minifutball-válogatott 13 fős vb-kerete:

Kapusok: Tajti Bence, Bohony Bálint

Mezőnyjátékosok: Barabás Miklós, Ladányi Dávid, Bozsoki Imre, Csoszánszki Dávid, Kozó Viktor, Nádasi Kornél, Dunai András, Kiss Gábor, Győri Barnabás, Kövesdi Zsombor, Lovász Bence

