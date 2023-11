Ludman Patrik, a nádudvari Íjász és Sportlövő Egyesület tagjaként a második helyen végzett a Terepíjász Európa-bajnokságon a nyáron, Sopronban. E nagyszerű eredményt és a tucatnyi tanítvány egész éves munkáját ünneplendő gyűltek össze az íjászok és a sportág helyi támogatói november 4-én, szombaton az Íjász bál keretében a művelődési központban.

Az Íjász és Sportlövő Egyesület elnökeként Papp Lajos ismertette eddigi tevékenységüket, sikereiket, szimbolikát találva a település nevét adó növény, a nád és a közösség együttes erejében. Tartalmas beszéde végén elbúcsúzott a kontinensviadalon ezüstérmet begyűjtő tanítványától. – Patrik kijárta az „általános iskolát”, most tovább lép egy magasabb szintre, ahol kedvezőbb körülmények között jobban tud továbbfejlődni Debrecenben – fogalmazott.

A junior korú fiatal íjász ezután megköszönte az egyesületben eltöltött éveket és Öcsi bácsi – ahogy tanítványai nevezik Papp Lajost – lelkes munkáját. Maczik Erika polgármester is elismerését fejezte ki a sikerekért, s további támogatásáról biztosította az íjászokat, hozzátéve, hogy 2023 Nádudvaron a sport éve, és ez a bál is szépen illeszkedik az idei sportos témájú rendezvények sorába. Az estet éjszakában nyúló zenés-táncos mulatság zárta, mondván, ennyi munka és siker után ideje van az ünneplésnek is.