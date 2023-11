A DVSC labdarúgói a mezőkövesdi fiaskót követően a második helyezett Paksot látták vendégül vasárnap este a Nagyerdei Stadionban. A találkozót megelőzően azt is tudni lehetett, hogy a Fehérvár Ferencváros elleni győzelmének köszönhetően egy esetleges győzelemmel a vendégek a tabella élére ugorhattak volna. Ennek megfelelően nagy iramban kezdte a meccset a fehérben szereplő Paks. A Loki sokszor nehéz pillanatokat élt át, de a gólt Vajda révén a cívisvárosiak szerezték (1–0). A fordulást követően maradt a debreceni fölény, de újabb gólt nem sikerült szerezni. Még annak ellenére sem, hogy Dzsudzsák Balázs büntetőt végezhetett el, de Szappanos túljárt az eszén. Hahn Jánosék sem tudtak egyenlíteni, így a Vasutas 1–0-ra megnyerte az összecsapást.

Karaktert mutattak

A találkozót követően a DVSC trénere, Szrdjan Blagojevics a Haonnak elmondta, azt kapta a mérkőzéstől amit várt, de hamarabb is lezárhatták volna az összecsapást. – Nagyon nehéz meccsen vagyunk túl egy olyan ellenfél ellen, akik remek futballt játszanak. Elsősorban szeretném kiemelni, hogy régóta nem veszítettek meccset, s másodikok a Ferencváros mögött a tabellán. Nagyon büszke vagyok, különösen azért, mert győzelemmel búcsúztunk csodás közönségünktől. Úgy érzem, ők is megérdemlik a sikert, hiszen mindig mellettünk vannak. Közvetlen a mérkőzés után nehéz pontosan megmondani, miért alakultak így a dolgok, de biztosan tudunk jobban is játszani. Az első félidőben többet hibáztunk, de a srácok karakterét mutatja, hogy sikerült így is begyűjteni a három pontot – fogalmazott. A szerb tréner továbbá elmondta, a csapat nagy energiákat mozgósított a győzelem érdekében, s örül neki, hogy ilyen felfogásban álltak a rangadóhoz.

Örül a találatnak

Az utóbbi időben egyre nagyobb szerep hárul a fiatal nyári szerzeményre, Vajda Botondra. A szélső remek játéka mellett az FTC otthonában is betalált, a vasárnapi mérkőzés 41. percében pedig győztesgólt szerzett. A tehetséges jobbszélső portálunknak elmondta, mindig motiválja, hogy csapatát győzelemhez segítse. – A Paks nagyon kellemetlen ellenfél, pontosan azt kaptuk tőlük, amire számítottunk. Az első félidő nem sikerült a legjobban, de tudtunk váltani. A Tolna vármegyeiek remekül letámadtak, állnunk kellett a sarat és a saját játékunkra koncentrálni. Szerencsére megkapom a bizalmat a vezetőedzőtől. Most úgy jött ki a játék, hogy pont én érkeztem. Gólt szerezni mindig nagyszerű érzés, de a legfontosabb, hogy győzni tudtunk – nyilatkozta a labdarúgó.

A DVSC ebben a naptári évben már nem játszik több mérkőzést a Nagyerdei Stadionban, hiszen idei utolsó bajnokiján szerepelt a Paks ellen. Dzsudzsák Balázsék azonban még nem dőlhetnek hátra, zsinórban négy idegenbeli rangadó vár rájuk az elkövetkezendő hetekben. Előbb a ZTE, majd a Kisvárda, végezetül pedig az MTK és a Kecskemét vendégei lesznek a piros-fehérek.

A tények OTP Bank Liga 13. forduló DVSC–Paks 1–0 (1–0) Debrecen, Nagyerdei Stadion, 4144 néző Vezette: Rúsz Márton. DVSC: Megyeri – Kusnyir, Dreskovics, Lagator, Ferenczi – Manrique (Romancsuk 68.), Loncsar – Bódi (Oliveira 76.), Dzsudzsák (Domingues 91.), Vajda (Bévárdi 68.)– Bárány (Majdevac 91.). Paks: Szappanos – Silye (Kovács 37.), Kinyik, Szabó, Osváth (Beke 85.) – Windecker, Mezei (Hahn 68.), Pesti Szabó B. 68.), Lenzsér, Horváth (Skribek 68.), Papp. Gól: Vajda 1–0 (37. perc).

Az OTP Bank Liga állása:

1. Ferencvárosi TC 12 8 1 3 34–15 25 2. Paksi FC 13 7 4 2 23–14 25 3. Puskás Akadémia 13 6 5 2 22–16 23 4. Fehérvár FC 13 6 2 5 25–20 20 5. Debreceni VSC 13 6 2 5 21–18 20 6. Diósgyőri VTK 13 6 2 5 20–17 20 7. Újpest FC 13 6 2 5 22–24 20 8. Kecskeméti TE 13 6 1 6 20–20 19 9. MTK Budapest 13 5 3 5 13–20 18 10. Zalaegerszegi TE 13 3 2 8 16–30 11 11. Mezőkövesd 12 3 1 8 13–22 10 12. Kisvárda 13 2 1 10 11–24 7

A 13. forduló eredményei: