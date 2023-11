A világbajnokság előtti utolsó bajnoki mérkőzését vívta a DVSC Schaeffler, a piros-fehérek a tabella ötödik helyén álló Vác otthonában léptek pályára szerda este.

A hajdúságiak szakmai stábja ezúttal a Catherine Gabriel – Grosch Vivien, Hámori Konszuéla, Vámos Petra, Füzi-Tóvizi Petra, Kácsor Gréta, Petrus Mirtill kezdőcsapatnak szavazott bizalmat, védekezésben Kácsor helyett Planéta Szimonetta volt a falban.

A hazaiak soraiban ott találtuk az ex-lokista, az FTC által egy hónapra Vácra kölcsönadott válogatott beálló, Bordás Rékát. A hajdúságiak sorai között is akadt több olyan, aki korábbi klubja ellen húzott szerelést: Kácsor, Hámori és Szilágyi Zoltán vezetőedző.

A meccs nyitó találatát Hámori szerezte, rögtön az első támadásból, majd egy rossz passz, és sikertelen ejtési kísérlet után Grosch növelte az előnyt a jobb szélről. Támadásban mindkét oldalon akadtak hibák, így befagyott a kétgólos különbség. Többször is növelhette volna előnyét a Loki, ehelyett a Duna-partiak egyenlítettek ki a játékrész felénél (16. perc, 6–6)

Érkeztek a friss erők a csapatba: Tamara Haggerty és Jovovics Jovana igyekezett lendületet adni a Lokomotívnak. Herbert Gábor, a hazaiak edzője időt kért a 24. percben, mert a 3 gólos differencia ezen a meccsen soknak tűnhetett. Pár pillanattal később Szilágyi Zoltán is magához hívta lányait, de csak azért, hogy ne menjen kárba az első időkérése.

Végül debreceni szempontól 14–12-es előnynél vonultak pihenőre a felek.

Végig vezetve

Fordulást követően Mariana Costa és Vámos Míra játszott a DVSC két szélén. Ezúttal is Hámori dobta a játékrész első gólját. Sajnos a szünetet követően sem csökkent a bakik mennyisége, sok volt a bosszantó technikai hiba, szerencsére ebben a váciak is partnerek voltak, így folyamatosan a Vasutas volt előnyben. De azt mindenképp a lányok javára lehetett írni, hogy végig hajtottak, és elszántsággal kompenzálták a rossz döntéseket. Ennek az akaratnak is köszönhetően ötre (17–22) nőtt a debreceni fór a 44. percben.

Aztán jött egy újabb hullámvölgy, és az 54. percben már csak egy (25–26) volt közte, Szilágyi Zoltán le is tette az időkérést jelző T betűt az asztalra.

A pár perccel azelőtt ziccert rontó Petrus javított, így egy kis lélegzethez (25–27) jutott a Debrecen. 29–26-os vendégelőnynél fordultak az utolsó percre a felek, végül 30–27-re nyert a DVSC Schaeffler.

A bajnokság a világbajnokság miatt szünetelni fog, de pihenni mégsincs idő, mert szombaton még egy Bajnokok Ligája-csata vár Vámos Petráékra: a Bukarest érkezik a Hódosba szombaton 16 órától.