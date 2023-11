A világbajnokság előtti utolsó bajnoki mérkőzésén 30–27-re győzte le a Vácot idegenben a DVSC Schaeffler szerda este. A piros-fehérek végig vezettek a mérkőzésen, és béár nem brillíroztak, mégis megérdemelten gyűjtötték be a bajnoki pontokat, ezzel megerősítve negyedik helyüket a tabellán.

Tipikus Vác-Debrecen

Nem véletlenül nyilatkozott elégedett Szilágyi Zoltán vezetőedző a találkozó utáni sajtótájékoztatón.– Egy tipikus Vác–Debrecen mérkőzésen vagyunk túl – hangsúlyozta. – Nagy dicséret kollégámnak és az egész váci csapatnak, kiválóan felkészült társasággal találkoztunk, akik az utolsó percig élesen tartották a meccset. Hiába vagyunk benne a szerda-szombat ritmusban, tudtam jól, nem arról fog szólni ez a 60 perc, hogy bárkit is pihentetni tudnék, vagy elosztani a terheket.

Azt gondolom, kétszer is megvolt a lehetőségünk arra, hogy lezárjuk az összecsapást, de a Vác mindkétszer szívósan visszaküzdötte magát.

Gratulálok a csapatomnak, hogy egy ilyen kiélezett találkozón a sorsdöntő pillanatokban jó döntéseket tudtunk hozni. Ez volt a kulcsa annak, hogy elhoztuk a kettő pontot ezen a rangadón – értékelt a hajdúságiak trénere.

Erre számítottak

A Loki egyik legjobbja egyértelműen az ex-váci Hámori Konszuéla volt, aki 5 akciógóllal és sok jó passzal vétette magát a mérkőzésen.– Ilyen nehéz mérkőzésre számítottunk, a csapatból többen is tudtuk, milyen nehéz itt az ellenfeleknek játszani. Ez a mentalitás megmaradt a Vácban, nagyon örülök, hogy ha nem is brillírozva, de minden energiánkat beleadva, végig küzdve meg tudtuk nyerni ezt a számunkra igen fontos meccset. Gratulálok a hazaiaknak is, mert nagyon megnehezítették a dolgunkat – ismerte el a játékos.

Bár a november végén kezdődő, dán, svéd, norvég közös rendezésű olimpiai kvalifikációs világbajnokság miatt szünet lesz a bajnokságban, Petrus Mirtillék nem pihenhetnek, ugyanis szombaton még vár rájuk egy Bajnokok Ligája-mérkőzés: az a Bukarest érkezik a Hódosba szombaton 16 órától, amellyel múlt héten idegenben 29–29-es döntetlen játszottak a lányok.

A tények

Női kézilabda NB I., 8. forduló

PRAKTIKER-VÁC–DVSC SCHAEFFLER 27–30 (12–14)

Vác 500 néző. V: Felhő, Öcsi

VÁC: Csizmadia – Such 2, Ferenczy, Bordás, Kuczora 11(6), Marincsák 3, Ballai A. 1 Csere: Bukovszky (kapus), Tyiskov-Helembai 2, Csíkos 3, Kovács Anikó 1, Ballai B. 1, Csire 1, Bánfai K. 1 Kovalcsik 1. Vezetőedző: Herbert Gábor

DVSC: Gabriel – Grosch 2, Hámori K. 5, Vámos P.- 5, Füzi-Tóvizi 1 , Kácsor 1, Petrus 4.. Csere: Bartulovic (kapus), Planéta 1, Costa 2, Töpfner 4 (4), Haggerty 1 , Jovovics 1, Johansson, Vámos M. 2. Vezetőedző: Szilágyi Zoltán

Az eredmény alakulása. 4. perc: 0–2. 9. p.: 2–4. 16. p.: 6–6. 25. p.: 8–12. 36. p.: 15–16. 44. p.: 17–22. 54. p.: 25–26. 58. p.: 26–28.

Kiállítások: 6, illetve 8 perc. Hétméteresek: 7/6, illetve 5/4