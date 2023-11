A napfényes időszakot követően, kissé zord időjárás köszöntött be, ám a DVSC Kézilabda Akadémia serdülőinek lelkiállapota a Praktiker-Vác otthonában aratott szép győzelemnek köszönhetően minden bizonnyal pozitív volt a meccs előtt. Nem lehetett azonban felhőtlenül boldog a kezdéssel Márián Blanka, több hiba csúszott a játékba, a lelkes vendégek pedig éltek eleinte a lehetőséggel és a hetedik percben már 6-4-re vezettek. Keller Petra vezetésével előbb egyenlített, majd a vezetést is megszerezte a Loki. Szinay Sarolta találatával már 16-8 volt az állás a 21. percben, ekkor már a védekezés is sokkal jobban funkcionált, így kilencgólos előnnyel fordulhattak a DVSC Schaeffler serdülői a folytatásra.

Tovább nyílt az olló

Jeszenszki Petra hetese indította a második játékrészt, majd a vendégek kerültek közelebb. Nagy Borbála lőtt két gólt, majd ismét egy olyan szakasz következett, amikor a debreceniek akarata érvényesült jobban. Már tizennégy góllal is vezettek, ám ekkor ismét olvadt az előny, tizenegy találatra. Szürös Kinga használta ki jól helyzeteit, majd Péter Rebeka is szép védéseket mutatott be, így végül a hajdúságiak tizennégy góllal győzték le az Algyő együttesét.