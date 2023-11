Az NB II. D-csoportjának ötödik helyezettje fogadta a negyediket, azaz a DVSC Kézilabda Akadémia ifjai a Mátészalka ellen játszottak a Hódosban, írja az akadémia honlapja. Ahogy szokták mondani, nem töltöttek, csak tüzeltek! Véniger Kata és Litschauer Nikol is szép találatokkal nyitott, majd a hetedik percben Varga Katalin beállóból szerzett találata után már 7-3 volt az állás. Véniger Kata jól szervezte a játékot, ha kellett jól játszotta meg a társait, ha kellett, akkor ő maga fejezte be az akciót! Növelni tudták a haziak a különbséget, amelyben nagy szerepe volt Halinda Violának is, aki több szép védéssel vetette észre magát.

Litschauer Nikol újabb bombájával már hét is volt közte, ezután viszont négyre zárkóztak a kékmezesek. A hajrá azonban a Lokinak sikerült jobban, File Csenge szerzett két gólt az utolsó öt percben, ő is állította be a 22–12-es félidei eredményt.

Sőt, Csenge folytatta is a gólok sorát a második félidőben egy igencsak nehéz helyzetből leadott pontos lövéssel, majd Szürös Kinga tizenkettőre növelte a differenciát. A második félidőben Bengi Lili védett, kapustársához hasonlóan ő is kiválóan, további stabilitást adva az egyébként is jól működő védekezésnek. Ujjtörése után újra pályára lépett Zákányi Janka, hetesből be is talált, de Szinay Sarolta is agilisan szállt be a mérkőzésbe.

Látszott, hogy élvezik a találkozót a fiatalok a korábban a Vitkát is legyőző Mátészalka ellen, Nagy Borbála lövése jelentette a közte tizenötöt.

Ez a különbség megmaradt a végéig, nagyszerű győzelmet arattak a lányok a Mátészalka ellen.