Újabb szép jubileumhoz érkezett Dzsudzsák Balázs, akinek a Zalaegerszeg elleni volt a 150. találkozója a DVSC színeiben. A Loki csapatkapitánya nem is akárhogy ünnepelt, ugyanis az ő góljával egyenlített a csapat az 57. percben, és nagyban hozzájárult a 2-1-es győzelemhez, mutatott rá a klub honlapja, amely meg is szólaltatta ennek kapcsán a 10-es mezszámú játékost.

Utólag emlékeztettek a 150. Loki-meccsemre, hisz alapból nem követtem, de jó érzések kavarognak bennem. Emlékezetes marad, egyrészt azért, mert az idei első idegenbeli győzelmünket szereztük, másrészt pedig egy szép egyéni akció után gólt szereztem. Ezek a tényezők még szebbé teszik a jubilálást, így maximálisan elégedett vagyok. Boldogsággal tölt el, hogy 3 pont lett a 150. meccsem jutalma

– nyilatkozta a cséká.

Forrás: dvsc.hu

A csapat tehát Zalaegerszegen szerezte meg idei első idegenbeli sikerét, amely nagyon sokat jelent Dzsudzsák Balázséknak.

– Kellemetlen ellenfélhez érkeztünk, ráadásul nagyon sokat kellett utaznunk, de utólag azt mondhatom, nagyon megérte. Már az első félidőt is kontrolláltuk, viszont egy apró figyelmetlenséget kihasználtak a hazaiak és megszerezték a vezetést. Nem pánikoltunk be, a mester a szünetben kiemelte, hogy akkor sem tudna kiabálni a csapattal, ha akarna. A második játékrészben viszont javítottuk az első félidő hiányosságait, ennek köszönhető, hogy két gólt is szereztünk a szélről, és elhoztuk a három pontot. Az azt megelőző fordulóban egy jó erőkből álló Paksot vertünk meg, most pedig hátrányból fordítva nyertünk, ezek a tényezők lélektanilag rengeteget jelentenek a csapatnak. Ott vagyunk az élboly közelében, mondhatni, a többi eredmény is jól alakult a számunkra, így összességében egy remek hétvégén vagyunk túl – jegyezte meg Dzsudzsák Balázs.

A Várdára koncentrálnak

Az idei évben még három idegenbeli találkozó vár a Lokira, amely a Kisvárda, az MTK és a Kecskemét otthonában vendégszerepel.

– Lehet, hogy a ZTE elleni meccs jó végkimenetele mondatja belőlem, de hiszem, hogy a csapat akár mind a három mérkőzését behúzhatja. Láthatjuk, hogy most már az időjárással is meg kell majd küzdeni, de nem szabad ezzel foglalkozni. Nehéz belemenni bármilyen esélylatolgatásba, de a lehető legtöbb pontot gyűjtenénk az utolsó három összecsapásunkon. Nem akarunk lemaradni és feladni az álmunkat.

Megtanultam a karrierem során, hogy bőven elég az a nyomás, ha csak a soron következő meccs van fókuszban, így jelenleg tényleg csak a Kisvárda elleni kilencven percre koncentrálunk. Erős évet szeretnénk zárni, és bízom benne, a jövő héten megint arról nyilatkozom, hogy az újabb három pontért utazunk a fővárosba

– zárta szavait a játékos.