Kurtucz Csaba lemondott a Magyar Ökölvívó Szakszövetség elnöki posztjáról, az elnökség és az ellenőrző testület tagjai szintén távoznak – mindezt maga Kurtucz jelentette be a nyilvánosságnak a rendkívüli elnökségi ülés után. A köztévé sportcsatornájának úgy nyilatkozott: hosszas megbeszélés és viták után arra a megegyezésre jutottak, rendszerváltás és új elnökség kell a MÖSZ-nek, az egyesületeknek és a sportolóknak egyaránt.

Ez a rendszerváltás elhozhat egy tisztulást, és ennek a folyamatában új elnökség, új elnökségi tagok lesznek meghívva. Nekik az ökölvívás érdekeit kell szolgálniuk mind gazdaságilag, mind kapcsolatrendszerben

– mondta Kurtucz. Hozzátette, bízik a klubokban, és most lehetőséget biztosít arra, hogy az ökölvívás újra az ökölvívóké legyen.

A pénzt igazságos, objektív alapon kell elosztani, a hasznosság elve alapján, de jelenleg ez az elnökségben nem érvényesül - hangsúlyozta a szervezetet január óta irányító Kurtucz, aki újraindul az elnöki posztért. A rendkívüli tisztújító közgyűlést november 28-án tartják.

Költekezésről beszél a debreceni szakember

Szűkebb pátriánk, Debrecen és Hajdú-Bihar sokszorosan érintett a hazai bokszéletben, hiszen azon túl, hogy – a DVSC vezérletével – itt működnek a legsikeresebb utánpótlásbázisok, Debrecen ad otthont a legrangosabb hazai nemzetközi viadalnak, a Bocskai-emlékversenynek, amely a nemzetközi versenynaptárban is az egyik kiemelt esemény. Az már csak hab a tornán, hogy a lemondott elnökségben hárman is Hajdú-Biharból kaptak bizalmat, Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke, Csáfordi Dénes hajdúhadházi polgármester, valamint a DVSC bokszklubját immár negyed évszázada finanszírozó és menedzselő Szabó Sándor.

Mivel Pajna és Csáfordi politikai delegált, a Cívishír utóbbit kérte arra, hogy avasson be a részletekbe, tudniillik ő a velejéig ismeri a magyar ökölvívást, a szövetség rendszerét és működését.

Szabó Sándor már a közösségi oldalán is nyíltan szembement az egykori nehézsúlyú magyar bajnokkal, aki szerinte abszolút alkalmatlan az elnöki feladat ellátására, és méltatlan mindahhoz, amit Bajkai István felépített.

Az ismért ügyvéd és országgyűlési képviselő, aki három évig volt a Magyar Ökölvívó-szövetség elnöke, súlyos adósságot örökölt elődjétől, Erdei Zsolttól, de nagy eltökéltséggel vetette bele magát a munkába, és konszolidálta a szövetséget. Idén áprilisban hunyt el gyógyíthatatlan betegségben.

A debreceni klubfőnök úgy fogalmaz, hogy Kurtucz Csabával a vesztébe tart a magyar ökölvívás, és erre azt a példát is felhozza, hogy az elnök elnökségi felhatalmazás nélkül költekezik, noha erre törvényi kötelezettsége lenne. A debreceni sportvezető szerint Kurtucz 840 millió forinttal vette át az elhunyt Bajnai Istvántól az elnöki posztot, és az elfogadott költségvetési terv szerint ennek a pénznek jövő májusig kéne kitartania, de decemberig sem fog, mert 700 millió forintot máris „eltapsolt” belőle az új elnök, méghozzá elnökségi felhatalmazás nélkül.

Hová lett ennyi pénz? – adódik rögtön a kérdés, mire Szabó Sándor úgy válaszol:

Repülő Indiába, Üzbegisztánba, Kirgizisztánba, Örményországba, Moszkvába, a legmagasabb osztályon, sok-sok millió forintért. Ötcsillagos szállodák, 70 ezer forintos reggelik

– sorolja, majd hozzáteszi azt, hogy eközben a válogatott versenyzői egy lepukkant, koszos, igénytelen, helyen edzőtáboroznak Romániában, gyomorrontással és lázzal küszködve, orvos, gyúró, erőnléti edző, vitaminok, táplálékkiegészítők nélkül.

Az ökölvívó-szövetséget januártól irányító Kurtucz Csaba ugyanis leváltott, menesztett mindenkit a szakmai stábból, a szövetségi kapitánytól a gyúrón át az orvosig, ellenben reaktiválta magas, 650 ezer forintos nettó fizetésért a volt békési edzőjét, aki legalább tíz éve nincs már jelen a hazai bokszéletben, és szerződtetett egy magyarul nem beszélő üzbég szövetségi kapitányt – a bokszolók kínjukban már csak nevetnek a 80 éves öregemberen és az üzbégen, akit nem is nagyon értenek – jegyzi meg Szabó Sándor.

A felelőtlen költekezés miatt az elnökség vizsgálatot indított, de Kurtucz ahol csak tudja, gátolja az ellenőrző bizottság munkáját – mondta Szabó Sándor, aki szerint álságos az is, hogy Kurtucz milliós fizetésért elnököl, miközben elődje társadalmi munkában végezte ugyanezt, és így végzi a munkáját az elnökség összes tagja most is.

Megvan a jelölt

Nemcsak pénz nincs már, hanem szakmai koncepció sincs, leépült minden

– mondja elkeseredetten a debreceni klubvezető, aki a műhelytámogatások elosztása kapcsán is éles ellentétben áll Kurtucz Csabával. „Ő egyenlő arányban akarja elosztani a pénzt a klubok között, tehát mindegy, ki mit tesz le az asztalra. Ez nonszensz!” – mondja Szabó Sándor, aki annak a híve, és ennek a kidolgozásában részt is vett, hogy teljesítményalapú legyen a pénzosztás, vagyis az kapja a legtöbbet, aki az olimpiai pontrendszer alapján az élen végez. Példakánt említette, hogy a DVSC tavaly a negyedik helyen végzett, ennek megfelelő műhelytámogatást kapott, kevesebbet, mint az előtte végző kőbányai és csepeli klub, valamint a Vasas, és ez így van rendjén.

Bár Kurtucz Csaba a lemondása után rögtön jelezte újraindulási szándékát, Szabó Sándor szerint az ellenőrző bizottság olyan szabálytalanságokat tár majd fel, hogy jelöltként szóba sem kerülhet a neve a november 28-i rendkívüli közgyűlésen. No de akkor ki irányítsa az egyik legrégebbi olimpiai sportág szövetségét Magyarországon? – szegezte a lap a kérdést Szabó Sándornak, de ő sejtelmesen csak annyit mondott, megvan a jelöltjük.

Az olimpiai bajnok Kovács Istvánt – aki a Nemzetközi Ökölvívó Szövetség főtitkára is volt – már sokan régóta szívesen látnák az elnöki székben, de Szabó Sándor erre a felvetésünkre csak annyit mondott: nem hatalmazták fel arra, hogy neveket közöljön.