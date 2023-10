A magyar labdarúgó-válogatott kedd este 2–2-s döntetlent ért el Litvániában. A találkozó rosszul kezdődött, hiszen hamar 2–0-ra vezettek a hazaiak, ami meglepetésként érhette a meggypiros csapatot. A fordulást követően azonban mintha kicserélték volna a mieinket, Szoboszlai tizenegyesével és Varga Barnabás fejesével sikerült 2–2-re menteni a találkozót, sőt inkább a magyar győzelemre volt nagyobb esély a végén. A döntetlen nem jelentett még kvalifikációt a jövő nyári kontinenstornára, hiszen a szerbek 3–1-re legyőzték Montenegrót.

Hatalmas mérkőzés volt

Múlt hét szombaton azonban talán a keddinél is fontosabb meccset vívott Marco Rossi együttese, hiszen Szerbia legjobbjai látogattak a Puskás Arénába. A telt házas komplexumban sikerült 2–1-re legyőzni déli szomszédainkat. A HAON ennek apropóján a DVSC korábbi válogatott csatárát kérdezte a legutóbbi két selejtező mérkőzésről. – A külső szemlélők számára is nagyon élvezetes lehetett a szerbek elleni meccs. Egyrészt, mert partiban tudunk lenni a papíron erősebb riválisokkal szemben is, másrészt képesek vagyunk dominálni is.

Ez a gárda tele van vagány futballistákkal. Abban biztos vagyok, hogy betartják a taktikai utasításait Marco Rossinak, másképp nem is lehetne csinálni.

Az úgymond ifjonci hév párosul a rutinnal. A litvánok elleni döntetlenre azt mondom, hogy tizenhárom mérkőzésenként egy ilyen belefér. A második félidő pedig szenzációs volt – fogalmazott, majd kiemelte: vannak olyan vezéregyéniségei a válogatottnak, akik képesek eldönteni a találkozókat. A Loki korábbi támadója szerint, ha a lehetőségeket sikerül gólra váltani, nem lehet gond a következő összecsapásokon.

Tisza Tibor szerint jó futballisták alkotják a válogatottat

Tudják a dolgukat

A litván döntetlen ellenére továbbra is pole-pozícióban van nemzeti együttesünk a kijutásért folytatott harcban. Marco Rossi együttese először november 16-án Bulgáriába utazik, majd három nappal később hazai környezetben Montenegró ellen zárja a csoportküzdelmeket. A matek egyszerű: a két találkozón elég egy pontot szerezni a kijutáshoz, két magyar győzelem pedig mindenféleképpen csoportelsőséget jelentene. Tisza Tibor szerint kemény összecsapások várnak Szoboszlai Dominikékra, de kellő alázattal sikerrel vehetik az akadályokat a játékosok. – Biztos vagyok benne, hogy Marco Rossi a megfelelő konzekvenciát le fogja vonni mindkét mérkőzésből.

Egy hónap múlva pedig ennek tükrében fogunk játszani. A döntő tényező mindenféleképpen az lehet, hogy a kulcsembereink milyen formában lesznek akkor.

Taktikailag nem látok hibát a rendszerben, s ha kijutunk a kontinenstornára, sokak dolgát megnehezíthetjük – mondta a rutinos támadó, majd hangsúlyozta, az egész csoportból a magyar válogatott érdemelné meg leginkább a csoportelsőséget.

Tisza Tibor szerint nem kell külön motivációt keresniük a válogatottban szereplő futballistáknak. Elmondása szerint a világ legnagyobb érzelmi töltete, ha valaki magára húzhatja a címeres mezt és a Puskás Aréna telt házas közönsége sok pluszt is kihozhat a játékosokból.

A tények: Európa-bajnoki selejtező 8. forduló G-csoport Litvánia–Magyarország 2–2 (2–0) Kaunas, Dariaus ir Girėno Stadion 4000 néző. Vezette: Xhaja (albán) Litvánia: Zubas – Lasickas, Girdvainis, Lekiatas, Sirvys (Beneta, 76.) – Utkus (Kazukolovas, 64.), Vorobjovas – Slivka (Novikovas, 90.), Gineitis, Cernych (El. Jankauskas, 65.) – G. Paulauskas. Szövetségi kapitány: Edgaras Jankauskas Magyarország: Dibusz – Fiola, Szalai Attila, Lang – Nego (Csoboth K., 62.), Nagy Ádám, Szoboszlai D., Kerkez (Nagy Zsolt, a szünetben) – Sallai R. (Bolla, 90+2.), Gazdag (Styles, a szünetben) – Varga Barnabás (Ádám Martin, 90+2.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi Gólszerző: Cernych (20.), Sirvys (36.), ill. Szoboszlai D. (67. – 11-esből), Varga Barnabás (82.)

A magyar labdarúgó-válogatott további programja: November 16., 20 óra 45 perc, Bulgária Bulgária–Magyarország November 19., 15 óra, Puskás Aréna Magyarország–Montenegró