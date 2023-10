A DEAC női futsalcsapata a hetet a Dunaújváros otthonában zárta. Quirikó Vivien gárdája önbizalomtól duzzadva várhatta a meccset, mivel az előző héten a Csepelt verte 16-0-ra. Az együttes ezúttal nem rendezett ilyen gálaelőadást, ettől függetlenül a győzelme nem forgott veszélyben – írta a deac.hu.

Ahogy arra számítani lehetett, már az elején magához ragadta a kezdeményezést a DEAC. A fölény az ötödik percben érett góllá, ekkor Gajzágó Flóra köszönt be. Nem sokkal később egy ellencsapás végén Váradi Eszter egalizált. A szünetre Csepregi Gabriella és Horváth Viktória is betalált, így az első félidőt 3-1-re megnyerte a debreceni együttes.

A pihenőt követően Horváth Viki növelte a fórt, majd rövid időn belül Tóth Nóra duplázott. – A mérkőzés elejétől domináltunk, ugyanakkor az is kiderült már néhány perc után, hogy a Dunaújváros védekezése sokkal fegyelmezettebb, mint a legutóbbi ellenfelünké. Ennek ellenére sok helyzetet kialakítottunk, ám a hazai kapus bravúrt bravúrra halmozott, így sokáig meccsben tartotta a csapatát. Emellett néhány labdavesztésünk után ziccerig is eljutott a Dunaújváros, egy ilyen szituációból gólt is szerzett. Néhány hiba becsúszott a játékunkba, de a kitűzött célt elértük, és magabiztosan nyertünk – összegzett Quirikó Vivien.

A tények: