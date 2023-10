Október 8-án egy gálamérkőzéssel ünnepelte a Nádudvari SE fennállásának századik évfordulóját. Az ellenfél a Vasas öregfiúk csapata volt, melyet több egykori kiválóság mellett a „Szőke Szikla” fia, a 21-szeres magyar válogatott játékos, Mészöly Géza erősített.

A vendégcsapat kapitánya, a játkosként és edzőként egyaránt sikeres Mészöly Géza az utóbbi évtizedben szép emlékeket őriz Hajdú-Biharból. A mostani győztes mérkőzés előtt 2015 és 2017 között többször járt a Szombathelyi Haladás edzőjeként megyénkben bajnoki mérkőzéseken, s mindannyiszor veretlenül tért haza a Debreceni VSC otthonából.

A vasárnapi találkozót követően kérésünkre visszaemlékezett a korábbi időszakokra is, hiszen az Újpest edzőjeként is találkozott többször a Lokival NB I.-es meccsen. Anno inkább a Megyeri úton voltak sikeresek a lila-fehérek a piros-fehérek ellen. Felidézett egy fővárosi összecsapást, amikor az utolsó pillanatokban egy Kovács Zoltán góllal nyertek hazai pályán a lilák. – Mindig kemény feladat volt az akkori Debrecent legyőzni – nosztalgiázott az egykori védőjátékos.

Elismerte: anno az Oláh Gábor utcai pályán nagyon nehéz volt a Sándor Tamás vezette Debrecentől pontot, pontokat rabolni. Ugyanakkor szerettek a Debrecen ellen pályára lépni, mert mindkét csapat igyekezett játszani a focit, így közönségszórakoztató játék kerekedett ki rendre egy-egy Loki-Újpestből.

A nádudvari csapatot is méltatta: örült, hogy közönségszórakoztató játékra törekedtek a hazaiak is a mostani gálameccsen. Jól esett nekik, már korosodó játékosoknak, hogy megadták nekik a tiszteletet a helyi fiatal futballisták, akiknek szép jövőt jósol a következő időszakra, hiszen számos tehetséget, szép megmozdulást látott tőlük a mérkőzésen. Így kerekedhetett ki az évszázad mérkőzéséhez, az 1953-as angol-magyarhoz hasonló végeredmény most is a pályán.