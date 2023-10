Egyik újkori mumusához, a Puskás Akadémiához látogat a DVSC labdarúgó együttese az NB I. 11. fordulójában.

A Vasutas az elmúlt tíz bajokijából mindössze egyet tudott megnyerni – 2022 februárjában Dorian Babunszki duplájával nyert 2–0-ra idegenben a gárda – a felcsútiak ellen, ráadásul a Szrdjan Blagojevics-érában a PAFC az egyetlen olyan csapat az élvonalban, amelyet nem tudott legyőzni a Lokomotív annak ellenére, hogy legalább kétszer már megütközött vele, tehát van miért törleszteni a Vál-völgyieknek.

Ennek ellenére a bajnoki örökmérleg még a mieink felé billen: 9 siker, 8 remi és 3 vereség.

A mostani szezonban a felcsútiak eddig 5 győzelemmel, 3 döntetlennel és 2 vereséggel a 4. helyet foglalják el a tabellán, legutóbbi három bajnokijukon veretlenek maradtak, múlt vasárnap 5–0-ra ütötték ki idegenben az MTK alakulatát. Hornyák Zsolt együttesével általában parázs mérkőzéseket vív a Loki, elég csak a legutóbbi összecsapáson történt Ferenczi János–Lamin Colley afférra gondolni, ami után a piros-fehérek védőjét kiállították, és több meccset kellett kihagynia.

Saját játékukat

Az FTC otthonában elért 2–2, illetve a Fehérvár 3–1-es legyőzése azt mutatja, a DVSC szerencsére kilábalt a hullámvölgyből. Főleg a Fejér vármegyeiek elleni játék volt meggyőző, a Brandon Domingues–Bárány Donát duó szinte egymaga intézte el a piros-kékeket. Utóbbi a Haonnak elmondta, bízik benne, tovább építi jó sorozatát a Loki.

– Remélem, tovább tudjuk vinni a fehérváriak elleni győztes meccsen megszerzett lendületet, ami segít majd minket a Puskás Akadémia pályáján is.

Egy masszív csapatról van szó, ám mi szeretnénk úgy behúzni a három pontot, hogy a meccstervünk alapján a saját, labdajáratós futballunkat játsszuk, mert azzal lehetünk sikeresek

– szögezte le Bárány.

Mutatja a jó hangulatot a csapatnál, hogy a pallagi DVSC Akadémiára éppen megérkező Dzsudzsák Balázs nem hagyhatta ki a ziccert, és a támadót megtrollkodva előbb arról érdeklődött nála hangosan, befejezte-e már a nyilatkozatát, majd kézfogás közben elhúzta a kamera elől az ezen jót nevető csatárt.

Nehéz lesz

Szrdjan Blagojevics vezetőedző érkezése óta a felcsútiak a legtöbbször még az átlagnál is magasabb presszinggel próbálják megakadályozni a DVSC-t a támadásépítésben, szombaton is valami hasonlóra számíthat a hajdúsági alakulat. Szrdjan Blagojevics is egy igen nehéz csatára számít. – Már a fehérvári meccs után elkezdtük kielemezni Hornyák Zsolt együttesének játékát. A Puskás egy nagyon jó csapat, véleményem szerint a Ferencváros után a második legjobb kerettel, a magyar bajnokság szintjén kiváló minőségű játékosokkal. Nagyon nehéz lesz, amióta a jelenlegi edzői stáb dolgozik nem nyertünk ellenük, és fájdalmasan elveszítettünk néhány olyan meccset, amin remekül futballoztunk ellenük. Épp ezért nagyon motiváltak vagyunk, odamegyünk, harcolni fogunk és megpróbáljuk lezárni a rossz sorozatunkat velük szemben.

A sikerhez az kell, hogy stabilak, fegyelmezettek legyünk, próbáljuk a saját játékunkat megvalósítani. Figyelnünk kell majd a részletekre, féken kell tartanunk az erősségeiket, ám ki kell használni a miénket, és akkor jó eredményt érhetünk el

– fogalmazott a szakember.

A Puskás Akadémia–DVSC mérkőzés szombaton 17 órától kezdődik, az összecsapást az M4 Sport élőben közvetíti.

Az OTP Bank Liga 11. fordulójának programja

Szombat

13.30: Kecskeméti TE–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)

14.45: Fehérvár FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)

17.00: Puskás Akadémia FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)

Vasárnap

13.15: Mezőkövesd–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)

15.30: Paksi FC–Kisvárda (Tv: M4 Sport)

18.00: Ferencváros–Újpest FC (Tv: M4 Sport)