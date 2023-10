A második fordulótól visszatér a deac.hu korábbi sikeres rovata, melyben soron következő riválisainkkal foglalkozik a honlap. Péntek este a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét gárdája ellen javíthatja nyitókörös botlását a DEAC férfi kosárlabdacsapata.

Forray Gábor legénysége az előző idényt a bajnokság hetedik helyén fejezte be, míg a Magyar Kupában a negyedik pozíciót csípte meg. A keret összetétele az idénre minimálisan átalakult a hírös városban, hiszen a korábbi években megszokott, erőteljes délszláv vonal helyett ezúttal a szokásosnál több, két amerikai légióst szerződtettek Shannon Bouges és Kimani Lawrence személyében. A lila-fehérek külföldi kontingensébe a tengerentúli kosarasokon kívül a szerb Marko Sinik érkezett, míg a már tiszteletbeli kecskemétinek tekinthető Karahodzsics-Dramicsanin kettős továbbra is a Forray-gárdát erősíti. Ami a magyar magot illeti, nagy játékosmozgásról nem tudunk beszámolni; a huszonegyedik élvonalbeli szezonját taposó csapatkapitány, Wittmann Krisztián mellett Kiss Dávid, Kucsera Dániel, Ivkovic Milán és Tóth Barna is maradt, habár Kiss Dávidra egy sajnálatos sérülésből (retinaleválás) adódóan hosszú ideig nem számíthat majd a KTE szakmai stábja. A leírtakból kivehető, hogy bár a 2023-24-es kiírásra a klub apróságokban változtatott eddigi játékospolitikáján, még mindig egyértelműen a folytonosságra, az állandóságra esküsznek Kecskeméten.

Jobban rajtoltak

Wittmannék kilenc mérkőzést vívtak a felkészülési időszakban, de csupán nyolc eredményt közöltek a nyilvánossággal – az elérhető információk alapján 3-5-ös mérleggel zárták az előszezont. A pénteki ütközet szempontjából legfontosabb edzőmeccsük a nyíregyházi Sitku Ernő Emléktorna elődöntője volt, ahol egy rendkívül izgalmas, egylabdás találkozón kerekedtek felül a cívisvárosiak. (84-82) Bajnoki rajtunkat ellenben bizonyára elcserélné a DEAC a kecskemétiekkel, noha Karahodzsicséknak is izgulniuk kellett a diadalért: a Sopron tizenkilenc egységnyi hátrányt dolgozott le a végjátékra a Messzi István Sportcsarnokban, végül azonban otthon tartották a két bajnoki pontot a lila-fehérek (83-80).

Annyi bizonyos, hogy a KTE nem tartozik a fehér-feketék kedvenc ellenfelei közé, a két együttes legutóbbi öt A-csoportos találkozójából kivétel nélkül a Kecskemét került ki győztesen. Ahhoz, hogy DEAC-sikert leljünk, 2021 decemberéig kell visszaforgatnunk az idő kerekét, egy hazai győzelemért pedig még egy esztendővel korábbra, 2020 októberére kell kalandoznunk.