Mint az a klub honlapján olvasható, a DEAC karate-utánpótlása 70 napos felkészülés után magabiztosan vágott neki a nemzetközi megmérettetésnek. Öt versenyzőjük (Huszák János Máté, Erdei Dorottya, Hegyessy Zsombor Zsolt, Őri Panna Krisztina és Őri József Béla) és egy hétfős stáb utazott el Görögországba. A vezetőedzői feladatokat Sensei Őri Krisztián 4. dan mester látta el, aki maga is tatamira lépett, a másodedző Őriné Iván Krisztina volt.

Az első versenynap szeptember 29-én volt, amikor a Kohai (kezdő, utánpótlás), valamint veterán kategóriák versenyzői léptek tatamira. A hétéves Huszák János Máté élete első nemzetközi versenyén, igen népes mezőnyben ért el ötödik helyezést kata (formagyakorlat) versenyszámban. A kárpátaljai tehetség hibátlan gyakorlatsort mutatott be, mind az egylépéses, kötött (Kihon Ippon) és mind a háromlépéses (Sanbon kumite) küzdelem során.

A 16 éves Erdei Dorottya magabiztos formagyakorlattal mutatkozott be. Végül egyetlen karatés kapott csak magasabb pontszámot, így a DEAC versenyzője a második helyezést érte el egyéni kata versenyszámban.

Ezután a háromlépéses (Sanbon kumite) küzdelem következett, melyben – az alapos beiskolázásnak és a jó taktikának köszönhetően – nem talált legyőzőre, és egyetlen debreceniként az első helyezést sikerült megszereznie, így a dobogó legfelső fokára állhatott, nyakában a magyar zászlóval. Utolsó versenyszáma az egylépéses, kötött (kezdő Kihon Ippon) küzdelem volt, amikorra már enyhén látszottak rajta a fáradság jelei, ám jó formájának és az erős bázis gyakorlatainak köszönhetően a harmadik helyezést szerezte meg.

A magyar stáb máshogy látta

Hegyessy Zsombor Zsolt a 16-17. éves fiúk között indult szabad (Ippon Shobu) és kötött (haladó Kihon Ippon) küzdelemben. A verseny előtt nem sokkal töltötte 16. születésnapját, így a kategóriájában induló versenyzők némelyike 1-1,5 évvel is idősebb volt nála. Szabad küzdelemben egy nagyon intenzív meccset vívott a későbbi kategóriagyőztessel, melyet elsősorban a gyors kéztechnikák jellemeztek. A bírók az ellenfele találatait ítélték meg tisztának, így az aznapi teljesítménye a nyolcadik helyre volt elég. Haladó Kihon Ipponban látványos fejrúgásokkal mutatta be az ellentámadásait, melyek során mindent a begyakoroltak szerint hajtott végre. A magyar stáb megítélése szerint Zsombor gyakorlatsora volt a magasabb színvonalú, azonban a bírói testület a román versenyzőt hozta ki győztesnek, így ebben a számban is a nyolcadik helyen végzett a DEAC versenyzője.

A 12 éves Őri Panna Krisztina formagyakorlatban (kata) 2 körben, pontozásos versenyben vett részt. A selejtezőből magabiztosan jutott a nyolc közé a Heian nidan nevű Katával. A nyolcas döntőben a jól begyakorolt Heian Godan formagyakorlatot mutatta be, és mindent úgy hajtott végre, ahogy felkészítő mestere, Sensei Kis Zoltán 6. dan tanította neki. Azonos pontszámokkal, az első helyen holtversenyben három román sportoló végzett, míg a 4. és 5. helyet is csak egy-egy tized választotta el, így Őri Panna végül az ötödik helyet érdemelte ki. A 12-13. évesek között Ippon Shobu szabad küzdelemben magabiztos, 2 wazaris (2 fél pont) győzelemmel jutott a négyes döntőbe, ahol harmadik helyezéssel a bronzérmet sikerült megszereznie. Haladó Kihon Ippon számban magas szinten hajtotta végre a kombinációs ellentámadásokat, benne nagyívű rúgás- és kézkombinációkkal, ennek köszönhetően ebben a számban is harmadik helyen végzett.

Őri József Béla haladó, barna és fekete övesek kategóriában egyéni formagyakorlattal kezdett. Jion nevű Katával a négyes döntőbe jutott a 16 éves versenyző, majd a fináléban az Enpit mutatta be, és maximális teljesítményét nyújtva a negyedik helyezést érte el.

Harmadik hely csapatban

Csapat formagyakorlatban a Jion Katát adták elő a DEAC fiataljai az SKS-SKDUN HUNGARY színeiben, a gyakorlatot a bírói testület holtversenyben a bolgárokkal, azonos pontszámúra értékelte. Második körben a Bassai dai gyakorlattal indultak a magyarok (számukra vitatható bírói döntéssel), a csapat a nagyszerű harmadik helyet kapta meg.

A világbajnokság utolsó napján a kumite, azaz küzdelmi számok következtek. Őri József a hárompontos, azaz Sanbon shobu versenyszámban találta meg az igazi formáját. Sorba vette az akadályokat kazahsztáni, román majd azerbajdzsáni versenyzők felett diadalmaskodott. Végül 24 másodperc volt hátra a kumite döntőben a küzdelemből, amikor egyetlen kézzel végrehajtott beelőzést sikerült az ellenfélnek pontra váltania, és ezzel nyert a bolgár ellenfele.

A DEAC utánpótlás-vezetőedzőjének eredményei is dicséretesek. Őri Krisztián veterán (40-49 év) kategóriában, a mesterek között mérettette meg magát. Több egyéni és csapatszámban állt tatamira, példát mutatva ezzel tanítványainak. Csapat formagyakorlatban a bolgárokat megelőzve a második helyet tudta megszerezni az SKS-SKDUN HUNGARY férfi kata csapatával, egy jól összehangolt JION kata előadással. A küzdelmek során az egyéniben és csapatban is találkoztak a veterán korosztályú mesterek (pl. bolgár, román, cseh, belarusz, lengyel színekben). Itt nagy mérkőzések voltak a magyar – lengyel „két jó barát” versenyzők között. A hatcsapatos Kumite küzdelmi viadalon végül a dicsőséges ezüstéremnek örülhettek a magyarok.

A versenyzők napi szintű felkészítését végző edzők: Jámborné Molnár Éva, Mátyus Panna, Jámbor István, Győri István, Őri Krisztián. Mentor edző Kis Zoltán 6. dan.

Szeptember 30-án, szombaton 14.30 órától a világbajnokság ünnepélyes megnyitója következett, ahol a csapatot elkísérő Majer Tamás önkormányzati képviselő – Papp László polgármester nevében – köszöntötte a világ minden tájáról megjelent sportolókat és edzőiket. Debrecen városa nevében minden résztvevő ország képviselőjének meghívót adott át, meginvitálva őket a 2024. április 12-14. között Debrecenben, a Főnix Aréna Sportcsarnokban rendezendő 13. SKDUN Shotokan Európa-bajnokságra és Európa-kupára. Biztosította a jelenlévőket, hogy Debrecen Város Önkormányzata a helyi rendező Bushido Karate Sportegyesület Sensei Őri Krisztián vezetésével, valamint Shihan Juhász Ferenc SKS-SKDUN HUNGARY elnök szakmai támogatásával mindent el fog követni azért, hogy a cívisvárosba látogató mintegy 25 ország és 1000 versenyző ne csak csodálatos sportélményekben, hanem egyéb kulturális és szabadidős programokban is részt vehessen.

A DEAC karate-utánpótlás majdnem 5 éve alakult meg, a kitűzött céljait a vb-teljesítménnyel megvalósította, vagyis kilépett a nemzetközi színtérre.