A bajnokság kezdete előtt újabb óriás tűnt fel a DEAC hokisai között a közel két méter magas és 100 kilós súlyú Jakabfy Csongor személyében. Míg öccse, a hasonló paraméterekkel rendelkező Sámuel már a második debreceni szezonját kezdte el, addig ő 2021-ben még a kanadai Sault College játékosa volt, onnan igazolt Debrecenbe – olvasható a klubhonlapon.

Még maradt volna

Élsportolói karrierje 2015-ben kezdődött a győriek színeiben, ahol az U18-as és az U20-as bajnokságban vett részt. 2018-án elhatározta, hogy szerencsét próbál Svédországban, a Borlange HF, a Halmstad Hammer és Varberg HK nyújtott ideiglenes otthont a fiatal magyar számára.

2020-ban tért haza, itthon Dunaújvárosban talált jeget, 27 meccset vívott az Erste Ligában, 19-et a juniorbajnokságban. 2021-ben két évre ismét a Sault College csapatához távozott, az első idényben 13 pontot szerzett 13 mérkőzésen, a második évben 25 találkozón 34 alkalommal került be a pontszerzők közé, az ACHA II-es bajnokságban. Pár hete igazolt az egyetemista csapathoz, így már debreceni játékosként beszélt a kezdetekről.

– Kissrác koromban Zalaegerszegen laktunk, ott ismerkedtem meg jégkorongozással. Hétévesen öltöztem be először, nagyon tetszett, így az öcsémmel együtt „ott ragadtunk” a hokisok között. Két évvel később Győrbe költöztünk, én pedig csatlakoztam a győri utánpótláshoz. 2009-ben rendeztek egy magyar-finn válogatott meccset a Papp László Sportarénában, amelyet a magyarok nyertek meg büntetőlövésekkel.

Engem elvarázsolt az a találkozó, máig a legszebb emlékeim közé tartozik. Viszonylag korán kapcsolatba kerültem a korosztályos nemzeti csapat keretekkel. Az első U18-as összetartás során Varsóba utaztunk, erre máig nagyon büszke vagyok, mivel a hazámat képviselhettem.

2018-ban kikerültem Svédországba, egy Győrben dolgozó svéd edző biztatására. Hárman utaztunk ki, ketten az U18-as korosztályból, én pedig a juniorok közül – emlékezett vissza Jakabfy Csongor, aki sokat tanult Svédországban.

Sikeres folytatásban bízik

– Nagyon hideg volt és egy egészen más hokikultúrába kerültünk. Két szezont húztunk le kint, sokat tanultunk, én még maradtam volna, de a Covid sajnos közbeszólt. Sokáig keresgéltem csapatot, végül rábukkantam a Dunaújvárosra, ahol olyanfajta védőt kerestek, mint én. Ez rendben is lett volna, de én tanulni is akartam, ezért Észak-Amerikába mentem, ahol mód nyílt arra, hogy egyetemi keretben gyógypedagógiai képzésben vegyek részt. Két esztendő multán fizioterápiás asszisztensi képzettséget mondhattam a magaménak. Szerettem volna végigcsinálni a teljes képzést is, de nagyon nehéz volt a már megszerzett érdemjegyek transzferálása. Debrecenben szerencsém volt, pár nappal a gyógypedagógiai pótfelvételi jelentkezések határideje előtt sikerült beadni az anyagomat, akkor kerültem a DEAC-hoz – mondta, majd hozzátette, nagyon kedvesen fogadták a csapattársak Debrecenben, és sokat segítettek neki.

– Nagyon jó volt a hangulat, de az idény eleje nem úgy sikerült, ahogyan mi szerettük volna. Remélem, hogy a rossz periódus gyorsan véget és jönnek majd a győzelmek is! – bizakodott a védő.