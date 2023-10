Marozsán Fábián a sanghaji ATP 1000-es viadal nyolcaddöntőjében óriási bravúrt hajtott végre, hiszen legyőzte a világranglista 9. helyezettjét, Casper Ruudöt. A negyeddöntőjében, a nála szintén jóval magasabban rangsorolt lengyel Hubert Hurkacz volt az ellenfél.

A magyar játékos és csapata remekül feltérképezte a lengyel óriást. Már az első gémben is volt bréklabdája, de ekkor még Hubert Hurkacz állta a sarat. A következő játékban a Hajdúszoboszlói SE 24 éves teniszezője egyenlített, aztán második kísérletre már el tudta venni ellenfele adogatását – állt a Nemzeti Sport tudósításában.

Marozsán összeszedetten, koncentráltan és nem kevés labdamenetben igen magas színvonalon játszott. Nyerőket ütött, rövidített, ha kellett, akkor pedig remek ütemben fellépett a hálóhoz, és ott fejezte be a pontot. Hurkacz arckifejezésein és mozdulatain is látszódott, hogy emberére akadt, az egyik Marozsán-rövidítés után például a hüvelykujját feltartva gratulált magyar riválisának. Aki viszont 4:3-as vezetésnél elvesztette adogatását, de utána rögtön visszavette, így adogathatott a játszmáért. Kiélezett, szoros játék volt – bréklabdát is kellett hárítania –, de negyedik szettlabdáját már ki tudta használni. 6:4

A második játszma nem úgy sikerült, ahogyan Marozsán azt eltervezte, sokat rontott, és könnyű pontokat ajándékozott. Az első adogatójátékát még hozni tudta, utána azonban az összes játékot a lengyel nyerte. 1:6 A döntő szettben mindketten magabiztos adogatógémmel kezdtek. Később, 3:2-es Marozsán-vezetésnél a mérkőzés labdamenetét produkálták: a HSE sportolójának a bréklabda volt a tét, és fantasztikusan építette fel a pontot, de a hálónál a „könnyűt” elhibázta. De ez nem törte meg, a következő két labdamenetet ő nyerte, viszont Hurkacz fordított. A következő gémben aztán semmire brékelt, majd 5:3-ra ellépett. A lengyelnek utána is minden összejött, így 4:6, 6:1, 6:3-mas eredménnyel abszolválta a meccset, és bejutott a legjobb négy közé.

Hurkacz a mérkőzés után dicsérte Marozsánt, elismerően beszélt róla. És bizony kiemelte, hogy lélektanilag döntőnek bizonyult az a bizonyos pont a harmadik játszmában 3:2-nél...