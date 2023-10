BUSE–DEAC II 0–1 (0–0)

100 néző. Vezette: Hajdú I.(Pintér Á., Katona L.)

BUSE: Virányi G., Békési D., Magyar Sz., Csordás J., Alimán J., Magyari Cs., Trippon P., Erdei K., Ertsey Zs., Ékes G., Erdei Sz.(Szabó G.). Edző: Szitkó Róbert

DEAC II: Varga B., Bencze Z., Bárány B.(Kiss M.), Víg Zs., Karika R.(Hegedűs Gy.), Samad A.(Béke T.), Dari B., Pinczés K.(Sinyi T.), Orosz M., Janovits H., Almási Z. Edző: Katona László

Gól: Hegedűs Gy. Ifi: 1–6

Szitkó Róbert: Később nyilatkozik.

Katona László: Kozma Laci edző kollégánk volt ma a csapattal, és elmondása szerint kiegyenlített, küzdelmes meccs zajlott. A mély talajjal is meg kellet küzdenie a csapatoknak. Mindkét oldalon voltak nagy helyzetek, amiből nekünk sikerült kihasználni egyet Hegedűs Györk révén!

Sárréti DSK–Hajdúsámsoni TTISZE 4–0 (2–0)

150 néző. Vezette: Forgács K.(Pál G., Molnár L.)

Sárréti DSK: Kiss B., Szabó T., Kiss Cs., Kiss N.(Németh Z.), Balás V., Vass Á., Jámbor M.(Mezei E.), Nagy L., Kiss D., Hajdu Zs.(Alimán A.), Nagy M. Edző: Szabó Lajos

Hajdúsámsoni TTISZE: Nagy P., Tóth B., Galla T.(Tóth B.), Dénes S.(Dobi Z.), Nagy I., Győri R., Mertin L., Szabó B., Bordás Á.(Preku D.), Szabó P., Éles M. Edző: Halász Zoltán

Gól: Jámbor M., Vass Á., Kiss Cs., Hajdu Zs. Jók: Tövisháti M., Éles Z., Plókai G., illetve Szabó P., illetve mindenki Kiállítva: Nagy I., Preku D. Ifi: 1–2

Szabó Lajos: A mai napon egy nagyszerű győzelmet arattunk egy olyan Sámson ellen, aki komoly skalpokat szerzett a pontvadászat során. Bárcsak lefújta volna a spori a 80. percben a mérkőzést, amikor már eldőlt a 3 pont sorsa. Mivel az utána történt esztelen esemény következtében Kiss Dávid súlyos sérülést szenvedett önhibáján kívül hátulról, értelmetlenül, átgondolatlanul nem vigyázva az ellenfél testi épségét veszélyeztető becsúszás nem fér bele az amatőr futball szabályaiba! Nem ebből él senki. Fejben kellene lenni minden egyes játékosnak, hogy másnap dolgozni kell menni és el kell tartani a családját! Dávid a hajdú-bihari labdarúgás egyik meghatározó, hanem a legjobb játékosa. Óriási sportember! Mezőny legjobbja: Kiss Dávid. Várunk vissza a pályára! A csapat egy emberként mögötted áll! Hajrá Udvari!

Halász Zoltán: A múlt heti teljesítményünknek és hozzáállásunknak a legapróbb nyomát sem lehetett ma felfedezni, így nem is lehetett keresnivalónk egy ilyen jó kvalitású csapat otthonában. Köszönjük a hazaiaknak a vendéglátást!

Aqua-General Hajdúszoboszló–Bestrong SC 1–0 (1–0)

200 néző. Vezette: Juhász D.(Vilmányi S., Gyarmati I.)

Aqua-General Hajdúszoboszló: Domonkos D., Tóth L.(Baranyi L.), Plókai G.(Bakonszegi I.), Barcza Á., Bakonyi M.(Domonkos Sz.), Szathmári Zs., Goncalves I., Tövisháti M., Éles Z., Gomes S., Karika B.(Székelyhidi S.). Edző: Szabó László

Bestrong SC: Kovács D., Áros Cs.(Berki B.), Balogh B.(Barabás Z.), Hermann D.(Tar G.), Juhász B.(Nagy N.), Váradi L., Katona Z., Madar Cs., Ferenczi T., Csák Zs.(Haraszin Zs.), Kincses D.(Vietorisz Á.). Edző: Köstner Tamás

Gól: Goncalves I. Jók: Tövisháti M., Plókai G., Éles Z., Karika B., illetve Kovács D.

Szabó László: Az első félidőben hamar vezetést szereztünk, megvolt a lehetőségünk az előnyünk növelésére. Sajnos ma a nagyobbnál nagyobb helyzeteink is kimaradtak. Az 1-0-s győzelem mindig édesebb, jár dicséret a csapatomnak.

Köstner Tamás: Az első félidőben meg voltunk illetődve, mint a félénk kisfiú az első randin. Nehézségeink voltak, ha mi birtokoltuk a labdát, és akkor is, ha nem. Szélső védekezésünket gond nélkül bontotta le a hazai csapat, és többször sikerült mögénk kerülniük. Arról nem is beszélek, hogy az összes szögletük nettó életveszélyt jelentett számunkra. Az egyikből meg is szerezték a vezetést, amely a szünetig lehetett volna nagyobb is, de a kapusunk meccsben tartott minket. A támadójátékunkat minősíti, hogy a 80. percig nem sikerült kaput eltaláló lövéssel riogatnunk a hazai nézőket, igaz, ekkor óriási ziccert hibáztunk. A mai meccsen teljesen megérdemelten nyert a Hajdúszoboszló, nekünk nem sikerült meglovagolni a múlt heti sikert.

Létavértes SC’97–Hajdúnánás FK 0–2 (0–1)

100 néző. Vezette: Kövér T.(Hadházi L., Czinege T.)

Létavértes SC’97: Bodnár M., Bakos T., Ujvárosi M., Rózsa N., Mázló D., Kerekes B., Vida F.(Laczkó I.), Zurbó B.(Szabó Zs.) Szabó V., Bora Z.(Tóth L.), Kontor B. Edző: Papp Sándor

Hajdúnánás: Urbán G., Csatári D., Bencze D.(Kiss L.), Oláh P.(Tóth B.), Pelles G., Andorkó S.(Vadász L.), Linzenbold Zs., Újvári Zs.(Kolompár B.), Papp L.(Rőth A.), Lakatos N., Bohács B.(Pápa Sz.). Edző: Daróczi Péter

Gól: Újvári Zs., Rőth A. Ifi: 2–4

Papp Sándor: Kiegyenlített mérkőzést játszottunk. Gratulálok a csapatomnak a hozzáálláshoz. Gratulálok a nánási csapatnak, kihasználtak a két hibánkat, ezzel megnyertek a mérkőzést.

Daróczi Péter: Nem sziporkázó játékkal, de végig kontroll alatt tartottuk a mérkőzést! Gratulálok a Csapatnak!

Egyeki SBSE–Hajdúböszörményi TE 0–2 (0–0)

150 néző. Vezette: Gálfi F.(Nagy R., Farkas B.)

Egyeki SBSE: Domonkos B.(Posta A.), Len Á., Kecskés G., Zsólyomi D., Kun R., Len Sz.(Kiss A.), Farkas Z., Ficsór B.(Pap Z.), Torma S., Novinics M. Edző: Farkas Zoltán

Hajdúböszörményi TE: Fülöp G., Bogár M., Rákos B.(Forgó P.), Zubora T., Papp P., Sustyák B., Mizsei Sz., Nagy Z., Szekeres Á., Benke Sz., Fülöp G. Edző: Balogh József

Gól: Sustyák B., Fülöp G. Jók: Mindenki. Ifi: 0–17

Farkas Zoltán: Ez volt az a meccs, ahol nem érdemeltünk vereséget. Az első félidőben szemre is tetszetősen játszottunk, de sajnos kimaradtak a lehetőségek, és így 0-0-val fordultunk a második félidőben. Sajnos, az ellenfélnek a kapufáról befelé pattant, nekünk kifelé. A könnyű síppal fújt büntetőt ők berúgták, mi nem. Ez a hozzáállás később pontot érhet. Ez a vereség jobban fáj, mint a múlt heti nagyarányú vereség. De sajnos megint csak nekem kell gratulálni a győztes csapatnak. Reménykedünk benne, hogy Márió sérülése nem súlyos.

Balogh József: Az első félidő a hazaiaké, a második a miénk volt. Szünetet követően más felfogásban játszottunk, aminek köszönhetően jelentősen feljavult a játékunk! Gratulálok a csapatomnak a győzelemhez, amivel felértékelődik a múlt heti döntetlen! Továbbá szeretnék elnézést kérni azoktól a személyektől, akiket az előző fordulóban esetleg megbántottam (játékostól, vezetőtől, edzőtől, családtagtól, illetve a csapathoz tartozó és a csapattal szimpatizáló személyektől)!

Monostorpályi SE–Balmazújvárosi FC 4–1 (0–0)

250 néző. Vezette: Gulyás S.(Faragó F., Zámbó T.)

Monostorpályi SE: Bákonyi N.(Szabó I.), Ménes M., Rostás G., Gyügyei Z.(Nemes E.) Rácz Zs.(Sólyom M.), Sós D.(Nyilas Sz.), Pataki Zs.(Erdős B.), Bacsó A.(Bojti Á.), Szilágyi A., Papp K., Kónya M.(Fűzfői M.). Edző: Bereczky Bence

Balmazújvárosi FC: Csorvási A., Fehér Z.(Csige Zs.), Éder B., Kerekes B.(Galla J.), Rizán Zs., Szabó B., Szabó N., Galla P., Szabó L.(Szabados M.), Bóz A., Kerekes B. Edző: Pintér István

Gól: Rostás G.(2), Papp K., Rácz Zs., illetve Szabados M. Jók: Csorvás T., Galla P., mindenki. Ifi: 4–0

Bereczky Bence: Ötletesen játszva, szép gólokat lőve, igazi csapatjátékkal megérdemeltem nyertünk. Jól néztünk ma ki. Köszönjük a szurkolóinknak, hogy ismét remek hangulatot varázsoltak, valamint Bardi Jánosnak a finom lecsóhoz szolgáltatott alapanyagokat.

Pintér István: A második félidőben 10 perc alatt elveszítettük a mérkőzést.

Nagyrábé Petőfi SK–Nyíradony VVTK 0–2 (0–1)

50 néző. Vezette: Muszka Z. (Gajdics Z., Gyöngy T.)

Nagyrábé Petőfi SK: Jónás B., Vénig A., Kaszás Z.(Mészáros I.), Sipos R., Bacsó A.(Vincze G.), Szőke M., Kocsis L.(Szőke A.), Fodor N., Jánosi B., Balás G., Spitzmüller L.(Kovács A.). Edző: Bende Tibor

Nyíradony VVTK: Rácz T., Gyurina J., Kerecsen J., Perényi R., Nagy K., Kántor T., Gáll F.(Illés G.), Nagy M.(Diószegi Sz.), Vass G., Németi M., Kiss G. Edző: Selyem Nándor

Gól: Nagy K., Kiss G. Jók: Rácz T., Németi M., Gyurina J., Kerecsen J. Ifi: 0–3

Bende Tibor: Pontozásos rendszerben jók lennénk, de ezt a sportot sajnos gólra játsszák.

Selyem Nándor: Az első félidőben megszereztük a vezetést egy kicsit ráültünk az eredményre. A második félidőben mindkét kapu előtt adódtak helyzetek. Ott még tudtunk egy gólt szerezni, és így megérdemelten tudtuk megszerezni a 3 pontot. További sok sikert kívánok a Nagyrábé csapatának.