A DVSC Schaeffler első igazi rangadóját játszotta le a bajnokságban szerda este Mosonmagyaróváron. A Loki nem kezdett rosszul, azonban az eladott labdák, kihagyott ziccerek és hetesek megbosszulták magukat. A bronzéremét folytatott harcban legnagyobb riválisként számontartott MKC a második félidőben már 11-gyel is vezetett, végül aztán 30–23-ra verte meg a debreceni gárdát.

A találkozót követően a DVSC vezetőedzője, Szilágyi Zoltán sajtótájékoztatón beszélt a látottakról. – Kifejezetten jól kezdtük a mérkőzést, hátul stabilak voltunk, támadásban pedig helyzeteket alakítottunk ki.

Sajnos több lehetőséget elszalasztottunk, már akkor éreztem, hogy bizony a későbbiekben ez megbosszulhatja magát, meg is történt. Ezek a kimaradt ziccerek egyre inkább elbizonytalanították a csapatot, és ez volt igazából sorsdöntő. Azt mondhatom, hogy mi ástuk magunkat egyre mélyebbre, ezzel megadva a lehetőséget a nagyszerűen játszó mosonmagyaróváriaknak, akik éltek is vele

– fogalmazott.

A szakember úgy véli, ki lehet kapni a Móvár otthonában, ettől függetlenül csalódott, mert jobb játékra számított saját maguk részéről. – Elsősorban támadásban láttam hiányosságokat, de az idő múlásával védekezésben is visszaestünk. Ilyen a sport. Az utóbbi két évben nem kaptunk ki az MKC-tól, most viszont abszolút megérdemelten nyertek – tette hozzá.

Nem indultak rosszul

Az összecsapás elején a Loki igyekezett egy-egy elleni párharcokat nyerni és inkább betörésekből gólokat szerezni. Vámos Petra, a válogatott debreceni irányító okozott is nehéz pillanatokat a hazai védőknek. Azonban a hazai vezetőedző, Gyurka János is kiemelte a meccs után, hogy készültek ezekre a figurákra. – A házigazdák 60 percen keresztül rendkívül magas szinten kézilabdáztak – kezdte gondolatait a DVSC 23 éves játékosa. – Én is úgy éreztem, hogy nem indítottuk rosszul a meccset, kialakítottuk magunknak a lehetőségeket, de Szemerey Zsófival – a mosonmagyaróvári kapussal – nem nagyon tudtunk mit kezdeni. Az első félidő vége felé kialakult egy ötgólos különbség, ez nagyban meghatározta a meccs kimenetelét – fogalmazott.

Vámos Petra | Forrás: Napló-archív

A válogatott irányító szerint a szünetet követően képtelenek voltak a saját árnyékukon átlépni.

Az idő teltével egyre bizonytalanabbakká váltunk. Onnantól kezdve a védekezésünk sem volt igazán feszes, és a támadásokba is becsúsztak technikai hibák

– fogalmazott. Hozzátette, ez egy ilyen összecsapás volt, le kell vonniuk a tanulságot és menni tovább, mert rengeteg meccs vár még rájuk a szezon során.