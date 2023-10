Az U21-es labdarúgó-válogatott két győzelemmel indította az Eb-selejtező sorozatot: a kazahokat itthon 2–0-ra, a máltaiakat idegenben 3–0-ra győzte le az első fordulókban. Októberben nagyobb kihívás vár a srácokra, hiszen most pénteken előbb Skóciában lép pályára a csapat, majd jövő héten kedden a Szusza Ferenc Stadionban fogadja a belgákat. A szeptemberi találkozókhoz hasonlóan ezúttal is tagja a keretnek a DVSC jobbhátvédje, Baranyai Nimród, de többek között ott van a Lokiban nevelkedő Baráth Péter és Bényei Ágoston is, előbbi a Ferencváros, utóbbi a DVTK játékosa jelenleg.

A pénteki találkozóra való készülődés közben Baranyai Nimródot telefonon értük utol, aki a vasárnapi, Fradi elleni 2–2-es döntetlent követően rögtön csatlakozott is a nemzeti együtteshez. – A korán bekapott gól hideg zuhanyként érte a csapatot, aztán nem sokkal később az FTC lőtt még egyet. Szóval nem mondhatni, hogy jól kezdtük volna az összecsapást. Azonban

a gárdánk erejét mutatja, hogy az Üllői úton is fel tudtunk állni, úgyhogy büszke vagyok a fiúkra és örülök az egy pontnak. Tanulnunk kell ebből és jobban koncentrálnunk már a mérkőzések legelejétől kezdve

– mondta a hétvégi bajnoki kapcsán.

A csapathoz Lisztes Krisztián, a Ferencváros ifjú támadója is csatlakozott, akit a vasárnapi bajnokin kiállítottak a Loki ellen. – Egy pár szót váltottunk a meccsről, annyit szóltam neki oda viccesen, hogy kicsit elkésett a belépője, amikor a második sárgát kapta, de csak mosolygott rajta. Nyilván nem volt szándékos, nem így akarta, de így sikerült – tette hozzá.

Meg vannak vele elégedve

A piros-fehérek fiatalja sorozatban másodjára kapott meghívót Gera Zoltán stábjától az U21-es együttesbe. A tehetséges játékos elmondta, nagyszerű együtt dolgozni a 97-szeres, legendás egykori futballistával. – Amikor először érkeztem meg a keretbe, már akkor rögtön megtaláltuk a közös hangot. Bár ezek a válogatott időszakok nem olyan hosszúak, hogy legyen időnk alaposan megismerni egymást. De szeptemberben elmondták nekem, hogy figyelték a mérkőzéseinket, és az azokon nyújtott teljesítményem alapján hívtak meg, az előző alkalommal pedig meg voltak velem elégedve, azért lehetek ismét itt – hangsúlyozta.

Baranyai Nimród elmondta, hogy nagyon befogadóak voltak a társak és boldog, hogy ott lehet közöttük. Várja a lehetőséget a pályára lépésre és ha megadatik, akkor élni szeretne vele.

Ahogy már fentebb szó esett róla, ezúttal erősebb ellenfelek várnak rájuk. – A skótokra koncentrálunk egyelőre, akiktől tempós, fizikális focit várunk, úgy gondolom, hogy alaposan felkészültünk belőlük. Majd azt a meccset követően fókuszálunk a belgákra – fogalmazott. Hozzátette, koncentrációval, akarattal és alázattal meg lehet nyerni mind a két rájuk váró találkozót.

Az októberi fordulókban a nemzeti együttesünk két találkozóján kívül még Málta–Belgium, Kazahsztán–Spanyolország és Skócia–Málta összecsapásokat rendeznek a selejtező B csoportjában.