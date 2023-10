A DEAC férfi kézilabdacsapata vasárnap délután a Fejér-B.Á.L. Veszprém U21-es együttesének az otthonában hosszabbíthatja meg a veretlenségi szériáját, az összecsapás 16 órakor kezdődik – számolt be a klub honlapja. A bakonyiak eddig öt pontot szereztek, de az intő jel lehet, hogy ebből négyet hazai környezetben zsebeltek be.

– Ebben a bajnokságban egyik ellenfelet sem lehet lebecsülni, idegenben pedig mindig sokkal jobban meg kell küzdeni a győzelemért. A veszprémiek keretét fiatalok alkotják, így borítékolható, hogy nagy tempót fognak diktálni. Hogy mi lehet a siker kulcsa? Stabil védekezéssel és jó kapusteljesítménnyel reális esély lehet arra, hogy folytatódik a szép sorozatunk. A jelek szerint közel teljes lehet a csapatunk, szerencsére Almásy Ricsi rehabilitációja is megfelelő ütemben zajlik, ennek ellenére az ő szereplése kérdéses – nyilatkozta Fülöp Gábor.

Mándi Norbert legénysége az előző fordulóban a Rákosmentét verte hazai környezetben, így immáron három fellépése óta nem talált legyőzőre az NB I./B-ben. A legutóbbi siker során Fülöp mindhárom helyzetét biztos kézzel értékesítette, vagyis három találatot szerzett.

– Örülök, hogy jól szálltam be a meccsbe, és tudtam segíteni a csapatnak. A múlt héten a második félidőben stabilabbá váltunk hátul, emellett Boros Tomi bravúrokat mutatott be, ennek köszönhetően nyertünk. A vezetőedzőnk a lefújást követően azt emelte ki, hogy a hajrát erőnlétileg jobban bírtuk, amivel abszolút egyetértek. Szokták mondani, hogy a kötelező győzelmek a legnehezebbek, ezt mi is megtapasztaltuk – zárta mondandóját Fülöp Gábor.