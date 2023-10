Az MVFC Berettyóújfalu futsalcsapata az újonc PTE–PEAC gárdáját fogadta hétfőn este a Pálfi István Rendezvénycsarnokban. A klub beszámolója szerint Jól indult a mérkőzés a hazaiak számára, és már az első másodpercektől éreztették győzelmi szándékukat. A harmadik percben Rafinha kapufájából kontrázni próbáltak a pécsiek, azonban csak próbálkozás volt, hiszen ebből a szituációból is a Mezei-Vill jutott lövésig Iszák révén.

Aztán jött hideg zuhany, hiszen az ellenfél kapuja előtt elkövetett hibákat a dunántúli együttes keményen megbüntette, a hatodik percben Karamarkovic talált be és szerezte meg a vezetést. Az újfalui együttes sorra lőtte a kapufákat, egyre közelebb kerültek a gólszerzéshez, aztán a 18. percben Rábl János egyenlített ki, így 1–1-nél jött a félidő.

A szünetet követően is sorra jöttek az MVFC helyzetei, aztán az addig is kifejezetten veszélyesen futsalozó Rafinha szerezte meg csapata második gólját egy fantasztikus szabadrúgás után. A hazaiak nem álltak le a vezetés tudatában sem, Nagy Imre duplázta meg az előnyt. Aztán az utolsó percekben a Mezei-Vill végleg eldöntötte a három pont sorsát, hiszen Nagy Kevin és Iszák Dominik is betalált, ezzel 5–1-es hazai siker született.