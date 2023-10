Egy újabb gólgazdag meccset tartogatott a labdarúgó vármegyei másodosztály küzdelemsorozata: a Déli csoport hetedik fordulójában a Komádi csapata ismét nagy verésbe szaladt bele, ezúttal a Földes gárdája tömte ki Puskás Sándor alakulatát. Bodó Lajos tanítványai tizenöt gólt hintettek kettő ellenében múlt szombaton. Molnár Bálint, Rusznyák Zsolt és Mester László egy-egy találattal vette ki a részét a sikerből, Faragó Gyula kétszer köszönt be, mellettük Bodnár Márk, illetve Kovács Miklós öt-öt alkalommal mattolta Acs Leventét.

Kovács Miklós neve sokak számára lehet ismerős, hiszen korábban a DASE együttesét irányította, illetve a DEAC utánpótlásában is dolgozott. A nyáron azonban úgy érezte, ideje váltania, így immár a BeStrongnál tevékenykedik, valamint a Balásházyban tanít, no meg a Földes KSE-ben rúgja a bőrt.

Kiderült, a nyáron két jó barátjával, Molnár Bálinttal és Mester Norberttel mentek úgymond csomagban Földesre, ahol remekül érzik magukat, kiváló a közeg.

– Ugyan folyamatosan mozogtam valamit, azért megérezte a testem, hogy jobban igénybe van véve. Össze is szedtem egy kisebb sérülést, de viszonylag hamar vissza tudtam térni, és úgy érzem, kezdek egyre inkább formába lendülni. Egyáltalán nem furcsa számomra, hogy nem a pálya szélén dirigálok, sőt, kifejezetten tetszik, azért is mentem el játékosnak, mert újra élvezni szerettem volna a focit – mondta el Kovács Miklós, aki rátért a múlt hétvégi meccsükre is.

Bízik a jó folytatásban

– A Komádinak mindig jó csapata volt, idén azonban nem olyan acélosak. Nem értékelném túl ezt a sikert, ennek ellenére persze jót tett a szíveknek, a győzelem és a góltermés is. Az együttesünk már a bajnokság kezdetétől jól nézett ki támadásban, tudtunk helyzeteket kialakítani, és ezekből találatok is születtek. A védelmünknek időre volt szüksége, de úgy látom, az is kezd összeállni. Tavalyhoz képest a keret cserélődött, így várható volt, hogy nem egyik napról a másikra fog tökéletesen működni a gépezet, azonban úgy látom, jól haladunk. Legközelebb a listavezető Püspökladány otthonába látogatunk, az a meccs lesz az igazi értékmérő – fogalmazott a jelenleg a tabella hetedik helyén álló Földes játékosa, majd a góljairól is szót ejtett.

Ha jól emlékszem, eddig a legtöbb találatom egy találkozó alatt négy volt, most ezt még megfejeltem eggyel, jól esett a lelkemnek, hogy ötször sikerült betalálnom, annál is inkább, mert az utolsó két gólom a hajrában esett. Remélem, a továbbiakban is eredményes tudok majd lenni!

Bodó Lajos gárdája az elmúlt hat kör alatt 27 gólt szerzett, és 16-ot kapott, két siker mellett egyszer ikszelt, és háromszor kikapott, így hét ponttal a tabella hetedik pozíciójából várja a folytatást. Október 7-én, szombaton 14 órától a Püspökladány vendégeként lépnek pályára a földesiek.