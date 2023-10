Volt javítani valója U17-es akadémistáknak, a Váci NKSE elleni vereség fájó volt az előző fordulóban, így a Békéscsaba ellen egyértelműen a győzelem volt a cél – írta a klub honlapja.

Ennek fényében jobban kezdtek a debreceniek, Litschauer Nikol duplázott szűk négy percen belül, majd Czene Petra kapott piros lapot, miután a játékvezetők úgy ítélték meg, hogy a ziccerben lévő szélsőnek lépett alá. Ez kissé megfogta a csapatot, át is vették a vezetést a vendégek, majd időt is kért Márián Blanka. Három gólra is meglépett a Békéscsaba, Litschauer Nikol távoli lövéseivel zárkóztak, majd Szürös Kinga egyenlített szélről a 20. percben. A jobbszélső még két találatot jegyzett ebben a félidőben, a félidei eredményt pedig Varga Katalin állította be: 18–16 a Loki javára.

Lezárták a meccset

A második játékrészben 7–6 ellen támadtak a lilák, akik nagy harcara késztették a debrecenieket. Keller Petra ügyes megoldásokkal gólokat, Litschauer Nikol pedig a kiállítása után szemfüles módon labdát szerzett. A félidő derekánál összeállt a védekezés, Bengi Lili is bemutatott néhány fontos védést. Ekkor még tett egy zárkózási kísérletet a vendégcsapat, ám Szürös Kinga találatával ismét hat góllal vezettek a hazaiak, ekkor öt és fél perc volt hátra. A végén érezhetően mindkét csapat már fáradtabb volt, amely több hibát eredményezett. Az utolsó másodpercekben alighanem a szezon egyik legszebb gólját láthattuk, az egész mérkőzésen nagyon eredményesen játszó Litschauer Nikol nagyjából 12-13 méterről indított meg egy rakétát, elemi erővel pókhálózta ki a jobb felső sarkot.

A tények: