Néhány perc kellett, amíg az akadémisták felvették a megfelelő hőfokot a találkozón. 3–3 után Litschauer Nikol volt eredményes, innentől kezdve egyértelműen a debreceniek irányították a játékot – írta a klub honlapja.

A sérülés után felépült Varga Katalin is gólt szerzett, majd a két szélső, Keller Petra és Kis Réka találtak többször is a kapuba. Bengi Lili is több védést mutatott be, így folyamatosan növelni tudták előnyüket az akadémisták. A félidő végén már 27–11-re vezettek a hazaiak. A második játékrészben sem sokat változott a meccs képe, Varga Katalin immáron többször is eredményes volt, de Jeszenszki Petra is bátran vállalkozott. Litschauer Nikol átlövésével volt először húsz gól a különbség, ebben szerepe volt a második játékrészben jól védő Péter Rebekának, aki ziccereket és hetest is hárított, az átlövések mellett. Szép megoldásokban nem volt hiány, egy ízben Vincze Viktória bal kézzel lőtt gólt a hajrában, végül 56–24-re győztünk a mai találkozón.

A tények: