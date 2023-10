Az éllovas FTC ellen jól tartotta magát az első játékrészben a DEAC U20-as csapata, ám a folytatásban a vendégek egyre nagyobb fölényre tettek szert, és végül 43–35-re megnyerték a mérkőzést – számoltak be róla a klubhonlapon. A fiatalabbak jól kezdtek, a 18. percben három góllal is vezettek, ám alig tíz perc alatt fordítottak a zöld-fehérek, és innentől az előnyt nem is engedték ki a kezükből, 25–19-es győzelmet arattak.

Az U16-os debreceni gárda az első győzelmére készült az I. osztályú bajnokságban. A Gyöngyös elleni hazai találkozó első félidejében inkább a vendégek akarata érvényesült, 4-5 gólos különbség volt többnyire a két együttes között, ám a szünetig sikerült szorosabbá tenni az állás (14–16).

A pihenő után átvette a vezetést Jóga András csapata, és innentől ki-ki meccset játszott a két gárda. Hol a DEAC, hol a Gyöngyös vezetett egy találattal. A végén a vendégek örülhettek, miután 22–22-nél egy hetest értékesítettek, és ezzel megnyerték a találkozót.