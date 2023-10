A DEAC junior csapata az elmúlt napokban kétszer lépett jégre hazai pályán és igazán pompás hétvégét sikerült zárniuk, ugyanis mindkét mérkőzést megnyerték – írta a debrecenihoki.hu.

Vasárnap a Vasas csapata ellen szálltak szembe a fiatalok, akikkel egy igazán parádés meccset játszottak. A Vasas SC csapata elleni mérkőzésről a vezetőedző, Okos Csanád nyilatkozott. – Nagyon örülünk annak, hogy a mai mérkőzésen is olyan dolgokat valósítottak meg a srácok a védekező és a támadó zónában, amiket augusztusi felkészülésünk óta gyakoroljuk. Jó visszajelzés nekünk és nekik is, hogy az ismétléseknek milyen fontos szerepük van a sikeres játék eléréséhez. Szeptember 2. óta most zártuk a legjobb hétvégénket. Jövő héten folytatjuk! – mondta.