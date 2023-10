Az Erdélyi Magdolna nemzetközi pályaépítő hatéves lovak elő-közép és döntő pályáját nyolc páros tudta nulla hibaponttal teljesíteni, az összevetésben pedig a leggyorsabb hibátlant ifjabb Szabó Gábor lovagolta Koncz Ferenc lovával, Genius Conference-szel. A DEAC kiválósága a Zico Blue apaságú pejjel tavaly az ötéves kategóriában már helyezett volt, de most meg tudta nyerni a 2 millió forint összdíjazású kategóriát.

Szabó Gábor az utánpótláslovak 135-140 cm-es döntőjében két, saját tulajdonú lóval is dobogós helyezést ért el: Xixo Borgia-val a második, H-Secret by Borissal a harmadik helyet szerezte meg – írta meg az egyetemisták honlapja.