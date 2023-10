A pálya nagyon technikás volt, így már a gyakorlás során felléptek apró műszaki problémák a versenyzőknél. A DEAC elsőszámú autójával is több különböző gond merült fel, azonban ezeket orvosolni tudták szerelőik ügyességének és leleményességének köszönhetően – olvasható a klubhonlapon.

Az első mért körök után nagyon szoros küzdelem alakult ki a dobogóért több kategóriában is. Végül S1-ben, mindössze néhány tizedmásodperccel, Szántó Attila az 1. helyen végzett, megszerezve ezzel a csapat idei második győzelmét, és Borbély Bálintnak is sikerült felállnia a dobogó 3. fokára. S3 kategóriában Nagy Nándor a 4., Holyevácz Márk az 5. helyen végzett, S4-ben pedig Jéger Márton a 4., Nagy Dávid a 9. helyezett lett.

Új tagok csatlakoztak

A válogatónk második köre is itt zajlott, a jelentkezők kipróbálhatták magukat, illetve vezetőink is pontos képet kaphattak róluk egy versenynap során is. Ezek alapján négy új taggal bővült a DEAC motorsportcsapata: Reisz Rudolf, Fazekas Bálint, Lukács Antal és Pásztor József is csatlakozott.