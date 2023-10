Rengeteg újat tanultunk a világbajnokságon, és most új ötletekkel és célokkal megyünk tovább, hiszen már megszereztük a kvalifikációnkat a jövő évi vb-re is, amit majd Dél-Afrikában, Cape Townban rendeznek 2024 szeptemberében. Ezzel a csapat lezárta az idei szezont, és most egy újat kezd új tagokkal, új koreográfiákkal és új eszközökkel.